La Sala Electoral indicó que candidatos deberán “acatar la decisión que tome el TSJ”

CARACAS – El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que aceptó este jueves el recurso de amparo introducido el miércoles por Nicolás Maduro, llamó a comparecer este viernes a todos los candidatos que participaron en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

La Sala Electoral del TSJ convocó a Maduro y a Edmundo González Urrutia, quien según Maduro, lidera un golpe de Estado en su contra junto a María Corina Machado y fueron llamados también los otros ocho candidatos, según mandato de la presidenta de la máxima corte, Caryslia Rodríguez.

Sólo nueve candidatos asistieron a la citación de la Sala electoral convocada este viernes, y Edmundo González no asistió.

La presidenta del TSJ informó que el Tribunal revisará el proceso electoral del 28 de julio, tras el recurso de amparo interpuesto por el presidente Maduro para verificar los resultados y aseguró que se resguardará la identidad de los votantes y su voluntad será respetada.

Asimismo pidió a los candidatos, partidos políticos y CNE consignar todos los documentos legales que les sean requeridos para la validar los resultados, así como cumplir con la obligación de “acatar la decisión” que se tome en el TSJ.

El acta de la Sala Electoral fue suscrita sólo por ocho candidatos, pues Enrique Márquez no firmó.

Se conoció que la Sala Electoral del TSJ iniciará el proceso de investigación y verificación para “certificar de manera irrestricta los resultados del proceso electoral y garantizar que la voluntad de las electoras y los electores reciba una efectiva y oportuna una tutela judicial”.

El TSJ está tomando como base lo anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE)

