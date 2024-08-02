Machado convoca a venezolanos a mostrarle al mundo el “deseo de vivir en libertad”

CARACAS – María Corina Machado llamó a los venezolanos a sumarse a una concentración pacífica en familia el sábado 3 de agosto a las 10 am en las principales ciudades del país, y en Caracas en la avenida principal de Las Mercedes, con el objetivo de rendirle tributo a los héroes que defendieron la voluntad del pueblo el pasado 28 de julio y que actualmente son perseguidos por el régimen.

Señaló la importancia de mantenerse firmes, organizados y movilizados para mostrarle al mundo los deseos de vivir en libertad

A través de un sentido mensaje asegura que “ganó Venezuela, ganó cada madre que quiera a sus muchachos de vuelta en casa, ganó cada hombre trabajador que quiere vivir con dignidad y justicia, ganó cada chamo que no se quiere ir o que quiere regresar a su país… ganaste tú, ganamos todos, ganó Venezuela y ahora vamos a cobrar”, afirmó.

“Maduro fue derrotado”

Machado actualmente resguardada por temor a su vida y libertad, escribió un artículo publicado en el Wall Street Journal este jueves 1 de agosto, titulado “Puedo demostrar que Maduro fue derrotado” en el que expresa temor por su vida y la de sus compatriotas.

En el texto denuncia la falta de imparcialidad en las recientes elecciones, asegura que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está completamente bajo el control del gobierno y destaca la valentía de los testigos que protegieron las actas electorales con sus vidas.

“Sabíamos que Maduro iba a hacer trampa. Sabemos desde hace años qué trucos utiliza el régimen, y sabemos bien que el CNE está totalmente bajo su control. Era impensable que el Sr. Maduro reconociera su derrota”, señaló.

La opositora quien reafirma su compromiso con la lucha por la libertad reiteró que “No descansaremos hasta ser libres”, y recordó que Edmundo González ganó las elecciones con 67% frente a 30% que obtuvo Maduro y cuenta con más del 80% de las actas comprobables, las mismas que posee el CNE y que se niega a mostrar.

Comentó que las clases populares que en un pasado apoyaron a Chávez están ahora desilusionados con el actual régimen y “están cansados de un cuarto de siglo de división y odio e ideología. Quieren recuperar a sus familias y su dignidad”.

El texto sigue y en él explica la realidad y cómo se organizaron para logra la aplastante victoria que llevó a González Urrutia a ser escogido como presidente de Venezuela.

Atacaron la sede

Por otra parte, este viernes el partido Vente Venezuela denunció que en la madrugada se perpetuaron ataque contra la oficina de María Corina Machado, sede nacional del Comando ConVzla.

“Seis hombres encapuchados y sin identificación sometieron a vigilantes. Los amenazaron y procedieron a hacer pintas, romper puertas y llevarse equipos y documentos”, por lo que alertan al mundo la arremetida e inseguridad a la que están sometidos por razones políticas y piden protección para sus miembros.

Redacción Caracas