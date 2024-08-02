Segundo boletín del CNE asegura que Maduro obtuvo más de 6 millones de votos

CARACAS- Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, leyó este viernes el segundo boletín con los resultados electorales de las elecciones del pasado domingo, y aseguró que con el 96,87% de las actas escrutadas, Nicolás Maduro alcanzó 6.408.844 votos a su favor.

El poder electoral afirma que la victoria que da la reelección de Maduro Moros acapara el 51,95% de los votos, mientras según sus estadísticas , indican que Edmundo González logró 5.326.104, es decir el 43,18% de los votos.

Según Amoroso hay 12.386.669 votos escrutados, y de ellos 12.335.884 son válidos y 50.785 son votos nulos.

El presidente del Ente Electoral insiste junto al resto del régimen, que hubo un ataque al sistema tecnológico del CNE perpetrado por la oposición desde Macedonia del Norte (hecho que fue rechazado por el gobierno de esa nación), lo que presuntamente impidió la transmisión de la data electoral desde los centros electorales al centro de totalización.

Sin embargo, la oposición a través de sus testigos de mesa sí dispuso la anoche del 28 de julio de las actas, similares a las del CNE. Llama la atención que los resultados son totalmente contrarios y dan por vencedor a Edmundo González Urrutia.

