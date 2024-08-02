Maduro a La Casa Blanca: “Saquen sus narices de Venezuela”

CARACAS –El mandatario venezolano en respuesta a la posición de Estados Unidos que reconoce el triunfo electoral de Edmundo González Urrutia, mandó al gobierno de Joe Biden a “sacar sus narices de Venezuela porque el pueblo soberano es el que manda en Venezuela, el que pone, el que decide”.

Nicolás Maduro quien fue proclamado presidente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a pesar de los cuestionados resultados, se ampara en un presunto ataque cibernético contra el ente comicial para justificar que no divulgara los resultados electorales del pasado 28 de julio.

Asegura que EEUU quiere imponer un gobierno como el de Juan Guaidó e intentar manipular los resultados electorales, y además señala que las “guarimbas” que ha montado la oposición están siendo apoyadas por la CIA y delincuentes de otros países traídos y pagados para desestabilizar el país.

Finalmente aseguró que los 1.200 detenidos durante las protestas serán recluidos en Tocorón y Tocuyito, dos cárceles de máxima seguridad.

La reacción del jefe de Estado venezolano se debe a que EEUU mediante un comunicado del Departamento de Estado, reconoció el triunfo del candidato presidencial González Urrutia y rechazó las acusaciones “infundadas” contra líderes de la oposición venezolana.

El Secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado de prensa señala una masiva participación en las elecciones presidenciales pero una total falta de transparencia en el procesamiento de votos y anuncios del CNE.

“Al menos 12 millones de venezolanos acudieron pacíficamente a las urnas” (…) “Lamentablemente, el procesamiento de esos votos y el anuncio de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por Maduro fueron profundamente defectuosos”, señala el texto, en el cual además precisa los presuntos porcentajes, y alerta que no han sido publicado los datos desagregados ni ninguna de las actas de recuento de votos por parte del ente electoral, a pesar de la insistente solicitud de los venezolanos y de la comunidad internacional.

“Los datos electorales demuestran abrumadoramente la voluntad del pueblo venezolano: el candidato de la oposición democrática Edmundo González obtuvo la mayor cantidad de votos”, expresó también Blinken a través de su cuenta X.

El Departamento de Estado que cuestiona la falta de pruebas que respalden la victoria de Maduro como candidato reelecto, citó a la misión de observación del Centro Carter, y destacó que ante la falta de resultados oficiales y considerando las irregularidades durante el proceso electoral, se ve seriamente afectada la credibilidad de los resultado anunciados por el Poder electoral venezolano.

Redacción Caracas