Strage Bologna, scontro tra famigliari vittime e Meloni

MADRID. – Il 44esimo anniversario della strage di Bologna, avvenuta il 2 agosto del 1980, si trasforma da celebrazione istituzionale a polemica politica nel giro di pochi minuti, con l’attacco del presidente dell’associazione dei familiari delle vittime, Paolo Bolognesi, e la risposta molto seccata della premier Giorgia Meloni.

“Le radici di quell’attentato – attacca Bolognesi – affondano nella storia del postfascismo italiano: Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale oggi figurano a pieno titolo nella destra italiana di Governo”. Bolognesi associa anche la riforma della giustizia del governo ai progetti della vecchia P2, e a questo doppio attacco Meloni risponde, dopo aver naturalmente promesso impegno per la piena verità sulla strage, dicendosi “profondamente e personalmente colpita dagli attacchi ingiustificati e fuori misura: sostenere che le ‘radici di quell’attentato oggi figurano a pieno titolo nella destra di governo’, o che la riforma della giustizia varata da questo governo sia ispirata dai progetti della loggia massonica P2, è molto grave”.

Non solo, aggiunge Meloni, è anche pericoloso, “anche per l’incolumità personale di chi, democraticamente eletto dai cittadini, cerca solo di fare del suo meglio per il bene di questa Nazione. Credo che, in questo clima di crescente odio, le parole e i gesti stiano sfuggendo di mano anche alle persone più avvedute”.

A quel punto, però, la polemica è già partita. Al punto che la segretaria del Pd Elly Schlein, presente a Bologna alle celebrazioni, definisce la risposta di Meloni “operazione deplorevole. “Fu una strage vile di matrice neofascista” come in giornata dichiareranno anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, “con intenti eversivi. Questo è quello che è accaduto a Bologna. Siamo qui per i familiari delle vittime ma anche per tutta la comunità bolognese, emiliano-romagnola e tutta l’Italia che merita piena verità e giustizia su quello che è accaduto”.