Medio Oriente, Iran: “Se Israele non sarà fermato, il mondo sarà in pericolo”

ROMA. – Israele ha organizzato spargimenti di sangue e distruzione nella Striscia di Gaza per 10 mesi, e ora ha esteso la gamma dei suoi crimini a Libano, Iran e Yemen, e se Tel Aviv non verrà fermata, la pace nella regione del Medio Oriente e in tutto il mondo sarà in pericolo: è quanto affermato oggi dal ministro degli Esteri iraniano Ali Bagheri Kani.

“Negli ultimi dieci mesi, Israele ha causato spargimenti di sangue e distruzione nella Striscia di Gaza, e ora ha esteso la gamma dei suoi crimini a Beirut, Teheran e Yemen, e se i criminali terroristi non verranno fermati, metteranno seriamente in pericolo la pace e la sicurezza nella regione e nel mondo”, ha affermato Kani.

Mercoledì Hamas ha confermato che il suo leader politico Ismail Haniyeh è stato ucciso in un attacco israeliano alla sua residenza a Teheran dopo aver preso parte all’insediamento del neoeletto presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Il movimento ha incolpato Israele e gli Stati Uniti per la morte di Haniyeh e ha affermato che l’attacco non sarebbe rimasto senza risposta.

(Coa /askanews)