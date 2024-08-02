Ucraina, Aiea preoccupata per condizioni centrale Zaporizhzhia

ROMA. – Il Direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), si è detto preoccupato per il calo di livello della vasca di raffreddamento della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, occupata dalle forze russe.

“Il calo del livello dell’acqua nella vasca di raffreddamento rimane una potenziale fonte di preoccupazione e continueremo a monitorare e osservare attentamente la situazione nel sito per garantire la disponibilità di una fornitura sufficiente di acqua di raffreddamento per le esigenze dell’impianto in ogni momento”, ha spiegato Grossi.

“Gli esperti dell’AIEA presso l’impianto hanno osservato una continua diminuzione del livello dell’acqua nella vasca di raffreddamento: se questa tendenza dovesse continuare, il personale della centrale ha confermato che presto diventerà difficile pompare l’acqua dalla vasca”, ha concluso.

(Mgi /askanews)