Usa2024: Harris raccoglie 310 milioni in luglio, doppio di Trump

NEW YORK. – La campagna della vicepresidente Kamala Harris ha dichiarato venerdì di aver raccolto 310 milioni di dollari a luglio, più del doppio dei 138,7 milioni di dollari che l’ex presidente Trump e i suoi comitati hanno dichiarato di aver raccolto nello stesso mese.

La campagna di Trump ha dichiarato giovedì di avere 327 milioni di dollari in contanti a disposizione, mentre la campagna di Harris ha dichiarato venerdì di avere 377 milioni di dollari in banca. Due terzi dei fondi della Harris arrivano da donatori alle prime armi e il 94% di tutte le donazioni erano inferiori a 200 dollari, a prova della popolarità della vicepresidente.

La raccolta fondi di luglio indica quanto il mese scorso sia stato cruciale per la campagna elettorale Usa con l’attentato alla vita di un ex presidente, candidato per i repubblicani; le dimissioni dalla corsa alla Casa Bianca dell’attuale presidente e il lancio della nuova candidatura per i democratici di Kamala Harris.

(AAA/Mal /askanews)