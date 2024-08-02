Olimpiadi Parigi 2024: argento nel canottaggio per Oppo e Soares. Errani-Paolini in finale

MADRID. – Un argento conquistato, più un’altra medaglia per la quale ormai è solo questione di tempo, e di scoprire se sarà d’oro o, male che vada, anche questa d’argento.

Anche nella giornata di oggi l’Italia avanza nel medagliere dei Giochi olimpici di Parigi, grazie al canottaggio: dopo il quattro di coppia, infatti, a conquistare il podio ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 è un altro equipaggio maschile, quello del doppio pesi leggeri composto da Stefano Oppo e Gabriel Soares, riuscito a garantirsi la medaglia d’argento e ad eguagliare il risultato ottenuto 24 anni fa a Sydney 2000 da Elia Luini e Leonardo Pettinari.

La vittoria è andata all’Irlanda di Fintan Mc Carthy e Paul O’Donovan (6:10.99), che negli ultimi 500 metri hanno prevalso nella volata finale intrapresa con l’imbarcazione azzurra (6:13.33) e con la Grecia di Antonios Papakonstantinou e Petros Gkaidatzis (6:13.44), dovutasi accontentare del bronzo al fotofinish.

Grandi soddisfazioni anche dal tennis femminile, che si assicura uno dei due gradini più alti del podio con il doppio: sulla terra rossa del Court Suzanne-Lenglenne risplende la coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini (che nella semifinale del doppio femminile non lascia scampo alle ceche Karolina Muchova e Linda Noskova, costrette ad arrendersi in due set (6-3 6-2).

L’Italia vola in finale per l’oro ed è così già certa di mettersi al collo la seconda medaglia della sua storia a 100 anni di distanza dall’edizione di Parigi 1924, dove Uberto De Morpurgo si assicurò il bronzo nel singolare maschile. Sesto tempo overall (8:20.89) per Simona Quadarella, che centra la qualificazione per la finale degli 800 stile libero.

Nell’atletica leggera, nei 1500 metri Pietro Arese è terzo (3:35.30) nella seconda batteria e stacca il pass per la semifinale. Ossama Meslek e Federico Riva, invece, finiscono 15° (3:39.96) e 14° (3:41.78) rispettivamente nella prima e nella terza heat e devono passare attraverso i ripescaggi. Zaynab Dosso, protagonista della seconda batteria, corre con il tempo di 11.30, finisce terza e si guadagna l’accesso in semifinale nei 100 metri. Quarto posto nella finale del trampolino sincro dai 3 metri per Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia (403.05): la medaglia d’oro è andata alla Cina (446.10) davanti al Messico (444.03) e alla Gran Bretagna (438.15).