EEUU: Comienza votación para nominar a Harris como candidata demócrata

CARACAS – Los delegados demócratas comenzaron a votar este jueves para confirmar a la vicepresidenta Kamala Harris como su candidata presidencial contra su rival republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre para la Casa Blanca.

La vicepresidenta de Estados Unidos es la única candidata en la contienda interna, tras el retiro de la candidatura del presidente Joe Biden, en un proceso que inició con una votación electrónica de cinco días antes de la convención nacional de cuatro días del partido del 19 al 22 de agosto en Chicago, en la que participan casi 4.000 convencionales.

Los delegados demócratas fueron elegidos originalmente en elecciones primarias y asambleas partidarias estado por estado a principios de este año para votar por la nominación a la reelección del presidente Joe Biden.

Harris obtuvo el apoyo del 99% de los delegados que firmaron peticiones en la contienda de nominación del partido, dijo el Comité Nacional Demócrata en un comunicado, mientras que nadie más alcanzó el umbral de calificación de 300 firmas.

Se espera que Harris nombre a su compañero de fórmula para vicepresidente en los próximos días y luego arranque una serie de mítines en el país en una competencia que luce reñida contra el mandatario republicano, de acuerdo a los sondeos publicados hasta la fecha.

De padre jamaicano y madre india, Harris es la primera persona negra y asiática en convertirse en vicepresidenta estadounidense y sería la primera en conseguir la nominación presidencial de un partido importante en EEUU.

Redacción Caracas