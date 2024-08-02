Migrantes venezolanos en Ecuador descienden a 443 mil

CARACAS – El número de migrantes y refugiados venezolanos en Ecuador se redujo a 443 mil, después de haber sobrepasado el medio millón en años anteriores, según el último informe de la Plataforma Regional Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela.

Según el informe, la capital Quito es la ciudad con mayor número de criollos. El informe señala que entre julio y septiembre del 2023 más de 22 mil personas recibieron ayudas directas de alimentación, alojamiento, servicios médicos y empleos.

Los venezolanos protagonizan el mayor éxodo de la historia en América Latina con alrededor de 7,7 millones de personas que han huido del país en los últimos años tras el arribo del chavismo al poder.

De ese total, cerca de 6,6 millones de venezolanos están en 17 países de Latinoamérica y el Caribe, según la plataforma, liderada en conjunto por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),

Redacción Caracas