EEUU reconoce victoria de Edmundo González en Venezuela

CARACAS – Para el gobierno de Estados Unidos ”está claro” que Edmundo González obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, señaló el secretario de Estado Anthony Blinken.

“Dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos y, más importante aún, para el pueblo venezolano que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales” que dieron ganador oficial a Nicolás Maduro, indicó en un comunicado.

Blinken explicó que “la rápida declaración del CNE de que Nicolás Maduro era el ganador de las elecciones presidenciales se produjo sin pruebas que lo respaldaran. El CNE aún no ha publicado datos desglosados ​​ni ninguna de las actas de escrutinio, a pesar de los repetidos llamados de los venezolanos y la comunidad internacional para que lo haga”.

Citando el informe del Centro Carter, destacó que “el hecho de que el CNE no haya proporcionado los resultados oficiales a nivel de distrito, así como las irregularidades a lo largo del proceso, han despojado de toda credibilidad al resultado anunciado por el CNE”.

El alto representante de Washington precisó que la oposición “ha publicado más del 80 por ciento de las actas recibidas directamente de los colegios electorales en toda Venezuela” que muestran la victoria de González por “un margen insuperable” de más del doble de sufragios.

“Observadores independientes han corroborado estos hechos”, subrayó Blinken añadió que ninguno de los países a los que han consultado sobre el tema “ha llegado a la conclusión de que Nicolás Maduro recibió la mayor cantidad de votos en estas elecciones”.

Tras rechazar las acusaciones y amenazas de Maduro contra los líderes de la oposición y la represión de las protestas por “el fraude electoral, Blinken exhortó a iniciar una transición democrática del poder en Venezuela

“Ahora es el momento de que las partes venezolanas comiencen discusiones sobre una transición pacífica y respetuosa de acuerdo con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo venezolano.”, expresó.

Redacción Caracas