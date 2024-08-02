Brasil, Colombia y México plantean resolver “fraude” en Venezuela por vía institucional

CARACAS – Los gobiernos de Brasil, Colombia y México llamaron a las autoridades electorales de Venezuela a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación de la proclamación de Nicolás Maduro y a resolver las diferencias por la vía institución linterna.

“Las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados”, señalaron en un comunicado conjunto.

El presidente Gustavo Petro, Luis Inacio Lula da Silva y Andrés López Obrador exhortaron igualmente a “los actores políticos y sociales a ejercer la máxima cautela y contención en sus manifestaciones y eventos públicos con el fin de evitar una escalada de episodios violentos”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó a Maduro presidente reelecto con el 51 % de los votos, sin mostrar actas de los votos ni auditar ni los resultados, como manda la ley, mientras la oposición reclama la victoria de Edmundo González respaldándola con la publicación del 80% de las actas en su poder que dan un mayoría de más del doble de votos sobre el mandatario socialista.

La proclamación de Maduro despertó una ola de protestas en el país durante las horas siguientes que dejaron 17 muertos, decenas de heridos y más de 1000 detenidos que el mandatario ha calificado de “fascistas” y “terroristas”.

Ante la exigencia de la oposición y de números países y organizaciones civiles de América Latina, EEUU, y Europa de que las autoridades muestren las actas que respaldan el supuesto triunfo de Maduro, el líder chavista acudió al Tribunal Superior Electoral a pedir un recurso judicial, que expertos tachan de ilegal.

La magistrada presidente del TSJ Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez fue concejal del partido oficialista Psuv y nombrada en el cargo, sin poseer carrera judicial, según señalan especialistas, y aparece en videos en redes llamando a participar activamente en pasadas primarias internas de ese partido.

Redacción Caracas