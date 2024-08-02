Parigi 2024, Dhers: la sua vittoria come allenatore della squadra cinese di BMX freestyle

CARACAS – Il rider venezuelano Daniel Dhers é uno dei mostri sacri della BMX Freestyle. Il campione nato 37 anni fa a Caracas ha vinto tutto nel la sua specialità, inclusa una medaglia d’argento ai Giochi Olimpici Tokyo 2020. In questa edizione, Dhers non é riuscito a realizzare il suo sogno di volare con la sua bici con la Torre Eiffel sullo sfondo. Ma è stato presente come allenatore della nazionale femminile cinese di bmx freestyle.

Il rider venezuelano é riuscito con i suoi insegnamenti a far salire sul gradino piú alto del podio la cinese Yawen Deng. Il “caraqueño” potrebbe dichiarare di aver vinto due medaglie in edizioni consecutive dei giochi.

“É una sensazione strana, come se avessi vinto, però allo stesso tempo non sono stato io a salire in sella alla bici” – ha spiegato Dhers sul sito del Comité Olímpico Venezolano, aggiungendo – “Quando Den Yawen (la vincitrice della medaglia d’oro, n.d.r.) era in volo, ed io vedevo tutto come se fossi in gara. Sono molto felice perché abbiamo lavorato sodo ed abbiamo lottato contro la statunitense Hannah Roberts vincitrice di 5 mondiali”.

Come in ogni sport non si tratta tanto di avere le conoscenze teoriche necessarie per poter allenare, ma di portare in campo quella che è stata la propria esperienza personale. Un insieme di valori, la teoria e la pratica, che nella testa di chi allena si fondono e creano un equilibrio perfetto per il proprio atleta. Naturalmente bisogna fare in modo che questa formula calzi a pennello per ogni agonista, considerando anche quelle che sono le sue peculiarità personali.

“Ho iniziato a lavorare con la Cina un anno e mezzo fa. C’era molto lavoro da fare” – racconta Dhers, aggiungendo – “É stata una corsa contro il tempo, ma ci siamo riusciti. Questa é una grande impresa che si aggiunge a quella di Tokyo. Non pensavo che qualcosa del genere potesse succedere”.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)