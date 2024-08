Partito Popolare si oppone alla “federalizzazione” del Paese

MADRID – Il Partito Popolare ha spiegato che decidere quale modello di finanziamento regionale dare al Paese è prerogativa della maggioranza parlamentare e delle autorità regionali. È stata questa la reazione dei “popolari” alle parole del capo del Governo, Pedro Sánchez, che ha giustificato l’accordo fiscale raggiunto con Erc definendolo come il primo passo verso la “federalizzazione” del Paese.

“Sánchez – ha dichiarato il vicesegretario alla Salute e all’Istruzione dei conservatori, Esther Muñoz, intervistata da RNE – sta pensando di cambiare la formula dello Stato senza consultare gli spagnoli”.

E ha accusato il capo del Governo di voler prendere decisioni che non sono di sua competenza.

Muñoz ha denunciato che il patto tra Erc e PSC mette in pericolo un modello di finanziamento, quello attuale, che riflette lo spirito di solidarietà alla base della Costituzione.

Anche Miguel Tellado, portavoce parlamentare dei popolari, è intervenuto sul polemico argomento. Ha assicurato che il modello di finanziamento proposto dal presidente Sánchez è un inganno poiché è di “impossibile applicazione”

Le critiche dei popolari rincorrono l’obiettivo di seminari dubbi e diffidenza tra i militanti di ERC che dovrànno decidere se approvare o bocciare l’accordo. L’investitura di Illa come presidente della Generalitat rappresenterebbe un impulso importante, se non definitivo, alla politica di “riconciliazione” per la Catalogna, regione che, appena qualche anno fa, si considerava elemento di perturbazione politica per il Paese.

Le critiche all’accordo con Erc, in particolare al “modello di finanziamento” per la Catalogna, non sono arrivate solamente dal Partito Popolare. Anche in seno al Psoe crescono i dubbi. Le critiche e le perplessità che prima di esprimevano sottovoce, oggi si manifestano apertamente. Sono tanti, in seno ai socialisti, coloro che non vedono di buon occhio l’iniziativa del Governo. 17 federazioni socialiste hanno chiesto che sia convocato il Consiglio di Politica Federale per permettere ai responsabili regionali del Psoe di ricevere informazioni di prima mano su un modello di finanziamento che, anche se pensato per la Catalogna, avrà ripercussioni in tutto il paese e, in futuro, potrebbe essere replicato in altre regioni.

