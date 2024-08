Olimpiadi Parigi 2024, Carini lascia il ring. Meloni: “Gara non equa”

MADRID. – “Ringrazio Angela Carini per come si è battuta, mi ero emozionata ieri quando aveva scritto ‘combatterò’, perché in queste cose sicuramente conta anche la dedizione, la testa e il carattere, però poi conta anche poter competere ad armi pari, e questa dal mio punto di vista non era una gara alla pari”.

Da Casa Italia a Parigi, il premier Giorgia Meloni commenta quanto avvenuto a poca distanza nella capitale francese: alle Olimpiadi è durato appena 46 secondi il match di Angela Carini contro la pugile algerina Imane Khelif, nella categoria 66 chili dei pesi welter.

Dopo un paio di duri colpi al volto la 25enne napoletana ha infatti deciso in lacrime di abbandonare il match, al centro di mille polemiche per via dell’identità sessuale di Imane Khelif, che un anno fa ai mondiali non aveva potuto combattere per i livelli ormonali fuori norma. Il Cio, però, dopo ulteriori verifiche, aveva dato l’ok. Le polemiche, che avevano preceduto il match, sono destinate a continuare.

Carini, subito dopo, ha commentato. “Ho abbandonato il ring perché non me la sono più sentita di combattere: non sono nessuno per giudicare questo match, non sono un arbitro, non sono qui per dire altro. Per me va bene così, sono salita sul ring, l’ho fatto per mio padre fino all’ultimo: scusatemi, ma io ci ho messo tutta me stessa” conclude tra le lacrime.

“Non sono d’accordo con la scelta del Cio, da anni – spiega Meloni- quando nel 2021 cambiò il regolamento su questa materia noi presentammo una mozione per segnalare le conseguenze che questo poteva avere, perché è un fatto che con i livelli di testosterone presenti nel sangue dell’atleta algerina la gara in partenza non sembrava equa, con profili legati alla sicurezza, e penso che bisogna fare attenzione sul fatto che si possa discriminare nel tentativo di non discriminare.

Sono anni che tento di spiegare che alcune scelte portate all’estremo rischiano di impattare soprattutto sui diritti delle donne: penso che atleti che abbiano caratteristiche genetiche maschili non debbano essere ammessi alle gare femminili, non per discriminare qualcuno ma per tutelare il diritto delle atlete a competere ad armi pari”.

Di “scena davvero poco olimpica” parla il leader della Lega Matteo Salvini, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa scrive su X: “Il pianto inconsolabile di Angela ci colpisce ma il suo ritiro le fa onore. L’aspetto in Senato per abbracciarla”.

Sulla vicenda interviene anche la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella: “Tutta la nostra solidarietà ad Angela Carini, vittima di un’ideologia che colpisce lei e con lei tutte le donne”. “Oggi – aggiunge – è una pagina nera per le donne, è una pagina nera per lo sport, e anche per la verità. Una verità che ancora questa mattina in tanti hanno provato a mascherare, affermando che Imane Khelif sarebbe ‘sempre stata donna’, in quanto ‘intersex’.

Anche su questo sarebbe bene fare chiarezza: la persona che oggi ha ingiustamente vinto una competizione che di sportivo non ha avuto nulla, è una persona con cromosomi maschili, con corpo e fisicità maschili. Le persone intersex, che nascono con ambiguità nei caratteri sessuali, sono ‘assegnate’ al genere femminile con vari criteri, tra cui il fatto che, se necessario, è più facile ricostruire un apparato genitale femminile che uno maschile.

Ritenere, come ha fatto il Cio, che basti l’assegnazione anagrafica al genere femminile per rendere equa una gara di pugilato fra un uomo e una donna, è inaccettabile. Possiamo solo sperare che le lacrime che hanno riempito gli occhi di Angela Carini già dopo i primi colpi, possano servire alle altre atlete, e chiarire le idee a chi ancora fa finta di non vedere le nuove forme di ingiustizia a cui l’ideologia rischia di sottoporre le donne e tutta la nostra società”.

Da sinistra, la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella, sottolinea che “un intervento risoluto e tempestivo da parte delle autorità sportive avrebbe potuto evitare l’umiliazione di Angela Carini sul ring. Chiediamo al ministro dello Sport Andrea Abodi di spiegare se ci sia stata una azione in questo senso: sarebbe stata opportuna visto che il match si preannunciava squilibrato a fronte di regole olimpiche inadeguate.

In passato abbiamo visto le conseguenze dell’uso di ormoni per rendere le atlete più forti: venivano espulse, proprio perché i livelli ormonali falsavano le gare. Non credo che lo stupore della destra che vuole fare di Angela una bandiera sia utile, così come occorre uscire in questo come in altri casi dalla dannosa contrapposizione tra diritti LGBTQIA+ versus donne”.

“Non commentiamo la decisione di Carini di ritirarsi dopo 46 secondi. È una decisione personale. Quello che va detto è che la pressione creatasi intorno a questo incontro nelle ultime 48 ore è surreale e ha fatto perdere di vista il fatto che si tratta di pugilato, uno sport in cui i pugni possono far male”. Così Rosario Coco, presidente di Gaynet.

“Imane Khelif – aggiunge – annovera 14 incontri nella sua carriera, tutti nella categoria femminile, 9 vinti e 5 persi. Quindi 5 donne via, come Angela Carini, l’hanno battuta. A Tokyo 2020 è stata eliminata al secondo match. Speculare su questo incontro e attaccare Khelif, dopo che tutto il mondo parla da giorni di cosa abbia nelle mutande, diventa sempre più violento e vigliacco nei suoi confronti e di tutte le persone intersex e trans che sono tirate in ballo dalla propaganda e vedono le loro stesse esistenze come oggetto di contesa internazionale”.