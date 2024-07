Ampliato il premio di traduzione poetica “M’illumino d’immenso” a nuove lingue

MADRID. – Sono stati recentemente pubblicati i bandi per l’edizione 2024 di “M’illumino d’immenso – Premio Internazionale di Traduzione di Poesia dall’italiano e verso l’italiano”, un concorso unico nel suo genere che stimola i partecipanti a cimentarsi nella traduzione di due testi poetici selezionati dagli organizzatori. Diversamente da altri premi di traduzione, infatti, “M’illumino d’immenso” non premia opere già tradotte e pubblicate, ma invita i concorrenti a confrontarsi con nuove sfide linguistiche e creative.

Il premio di quest’anno si focalizza sulla traduzione di poesie dall’italiano al portoghese, arabo e spagnolo, scegliendo opere di due autori: una poesia di Giovanni Giudici, rinomato poeta italiano, e una di Laura Accerboni, poetessa svizzera di lingua italiana. Questa selezione riflette l’obiettivo del premio di promuovere la traduzione e la diffusione della poesia contemporanea in lingua italiana a livello globale.

Creato nel 2018 da Barbara Bertoni (Italia), Vanni Bianconi (Svizzera) e Fabio Morábito (Messico), il premio ha visto una crescita costante in termini di partecipazione e interesse. Quest’anno le traduzioni premiate verranno pubblicate su riviste di 12 paesi, tra cui Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Egitto, Italia, Iraq, Marocco, Messico, Portogallo, Spagna e Svizzera.

Il concorso è organizzato dal Laboratorio Trādūxit, con il sostegno di nove Istituti Italiani di Cultura (Barcellona, Buenos Aires, Caracas, Città del Messico, Il Cairo, Lima, Madrid, Montevideo, Rio De Janeiro) e dell’IILA (Organizzazione internazionale italo-latino americana), e il patrocinio delle Biblioteche di Roma. Partecipano concorrenti provenienti da numerosi paesi del mondo. Nel 2023, quando il premio prevedeva solo traduzioni dall’italiano allo spagnolo e viceversa, furono ricevute 382 proposte da 28 paesi.

A seguito del successo delle edizioni precedenti, è stata introdotta anche una nuova sezione del premio in cui l’italiano è la lingua di arrivo. In questa edizione, verrà premiata la migliore traduzione in italiano di due poesie in lingua spagnola, una di Luis Miguel Aguilar, poeta messicano, e l’altra di Antonio Cisneros, poeta peruviano.

I bandi scadono il 20 agosto e i premi variano a seconda della lingua. I vincitori delle traduzioni dall’italiano allo spagnolo e viceversa riceveranno un premio di 1000 euro ciascuno. Le giurie dei quattro concorsi sono internazionali, composte da traduttori e poeti di grande prestigio provenienti da undici paesi diversi, tra cui Maram Al-Masri (Siria), Prisca Agustoni (Svizzera), Barbara Bertoni (Italia) e molti altri.

La cerimonia di premiazione si terrà durante la XXIV Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, celebrando ancora una volta l’importanza della traduzione come ponte tra le culture e strumento di diffusione della poesia contemporanea.

I links ufficiali dei bandi:

VII Edizione dall’italiano allo spagnolo:

https://iicmessico.esteri.it/it/news/dall_istituto/2024/05/millumino-dimmenso-premio-internazionale-di-traduzione-di-poesia-dallitaliano-allo-spagnolo/

IV Edizione dall’italiano all’arabo:

https://iiccairo.esteri.it/it/news/dall_istituto/2024/06/prima-edizione-di-millumino-dimmenso-premio-internazionale-di-traduzione-di-poesia-dallitaliano-allarabo/

II edizione dallo spagnolo all’italiano:

https://iicmessico.esteri.it/it/news/dall_istituto/2024/05/millumino-dimmenso-premio-internazionale-di-traduzione-di-poesia-dallo-spagnolo-allitaliano/

I Edizione dall’italiano al portoghese

https://iicrio.esteri.it/it/news/dall_istituto/2024/05/prima-edizione-del-premio-internazionale-millumino-dimmenso-di-poesia-dallitaliano-al-portoghese/