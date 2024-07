Amarcord: 70 anni fa l’Italia conquistava il K2, un trionfo di sport e scienza

MADRID. – Settant’anni fa, il 31 luglio 1954, alle 18:00, l’Italia raggiungeva un traguardo storico: la vetta del K2, fino ad allora inviolata. La cordata composta da Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, guidata dall’intraprendente Ardito Desio, toccava la cima della seconda montagna più alta della Terra, situata nella catena del Karakorum in Pakistan. Da quel momento, il K2 sarebbe stato conosciuto come la “montagna degli italiani”.

Questa epica impresa, frutto di una meticolosa pianificazione e di uno sforzo congiunto tra sport e scienza, vide il coinvolgimento del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Maurizio Gentilini, storico del Cnr-Isem, spiega: “La complessa macchina organizzativa si basava su un preventivo di circa 80 milioni di lire del tempo. Il patrocinio governativo veicolò i finanziamenti, gestiti dal Club Alpino Italiano, attraverso il CONI e il Cnr, conferendo così alla spedizione un carattere sia sportivo che scientifico.”

Nel contesto post-bellico, la “corsa agli ottomila” rappresentava per i governi occidentali un’opportunità di promozione nazionale e di prestigio internazionale. Questo spiega l’intervento pubblico nel supporto alle grandi spedizioni, che si contendevano le vette delle montagne più alte di Nepal e Pakistan.

Ardito Desio, rinomato geologo e docente all’Università di Milano, faceva parte del Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie del Cnr. Fu lui a proporre l’inclusione di un gruppo di scienziati nella spedizione, che effettuò rilevamenti e studi su suolo, clima e popolazioni locali. Questo continuava la tradizione di ricerca avviata nei decenni precedenti da spedizioni italiane patrocinate dalla Società Geografica Italiana e dal Touring Club Italiano, animate da esploratori come Luigi Amedeo di Savoia-Aosta, Vittorio Sella e Filippo de Filippi.

La componente scientifica della spedizione del 1954 includeva anche la selezione e produzione di equipaggiamenti tecnici all’avanguardia: vestiario, attrezzature alpinistiche, bombole di ossigeno, apparecchiature radio, strumenti ottici per le previsioni meteorologiche e per le riprese fotografiche e cinematografiche. Particolare attenzione venne riservata allo studio della fisiologia del corpo umano alle alte quote, un campo fino ad allora basato su esperienze individuali e dati empirici.

Il successo della spedizione del K2 fu possibile grazie al contributo della ricerca scientifica, della tecnologia e dell’industria italiana. “Un coinvolgimento”, conclude il Cnr, “che fu determinante per il successo della spedizione”. Questo trionfo non solo segnò una pietra miliare nella storia dell’alpinismo, ma dimostrò anche il valore della sinergia tra sport e scienza.