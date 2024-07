Haniyeh e Shukr, blitz Idf aumentano tensioni in Medio Oriente

MADRID. – Il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh è stato ucciso in “un raid sionista traditore nella sua residenza a Teheran”. Morto, a Beirut, anche il generale anziano di Hezbollah, Fuad Shukr “Sayyid Muhsan”, anche se le milizie libanesi non confermano.

E’ stata la nottata del contrattacco per Israele, che ha colpito in due capitali sovrane di due dei paesi delle regione mediorientale con cui le tensioni erano già altissime, gettando benzina sul fuoco dell’allargamento del conflitto.

Per quanto riguarda Haniyeh, il leader di Hamas si era recato a Teheran per partecipare all’insediamento del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, e i due leader erano stati ritratti insieme nelle fotografie ufficiali diffuse dalla presidenza iraniana. Per Hamas l’assassinio “avrà conseguenze enormi per la regione” e anche la Guida Suprema iraniana Khamenei avvisa che “il regime sionista affronterà una punizione dura”. In soccorso a Israele vengono gli Stati Uniti, con il segretario alla Difesa Austin che assicura: “La difenderemo se verrà attaccata”.

Per quanto riguarda Shukr, l’Idf sottolinea che sarebbe lui il responsabile degli attacchi di Hezbollah contro lo Stato di Israele dall’8 ottobre e che è stato il comandante responsabile dell’uccisione di 12 bambini a Majdal Shams, nel nord di Israele, sabato sera, nonché dell’uccisione di numerosi israeliani e cittadini stranieri nel corso della giornata.

Hezbollah però afferma che il destino di Shukr, dato per moto dall’esercito israeliano, non è ancora noto. Il gruppo armato libanese ha rilasciato una dichiarazione preliminare sull’attacco israeliano a Beirut, affermando che il suo comandante Fuad Shukr era presente nell’edificio al momento dell’attacco, ma ma che non si ha certezza che sia rimasto ucciso.

Intanto il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che tre persone, tra cui due bambini, sono state uccise e 74 ferite nell’atto attacco che l’esercito israeliano ha descritto come una “operazione di assassinio mirata” contro un comandante di Hezbollah nel sud di Beirut.