Meteo: in arrivo forti temporali, Caronte scricchiola al Nord

MILANO – “Sono in arrivo forti temporali sparsi, i consueti rovesci violenti che si alternano alle lunghe fasi africane caldissime ed afosissime. Già nelle prossime ore, stante un primo leggero scricchiolio dell’anticiclone africano Caronte, aria più instabile da Ovest causerà qualche acquazzone sulle Alpi e localmente anche sulla Pianura padana, specie piemontese. Non si escludono locali brevi rovesci anche tra Lombardia ed Emilia, ovviamente nelle ore pomeridiane, mentre sul resto del Paese dominerà il sole con il caldo africano.

Le temperature resteranno infatti molto elevate con picchi di 43 gradi nella Sardegna interna, fino a 38 gradi a Firenze, Siracusa e Terni. Avremo anche 37 gradi a Bolzano (tanto calore e tanta energia per i temporali alpini), Catania, Ferrara, Forlì, Grosseto, Nuoro e Prato. La Capitale si fermerà a 36 gradi, una gran bella notizia dopo la sfilza insopportabile di 39-40 gradi degli ultimi giorni. Agosto inizierà poi con altri temporali, ancora perlopiù confinati alle Alpi ma con qualche rovescio pomeridiano sulle pianure del Triveneto”. Lo prevede Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.

“Sarà soprattutto venerdì 2 agosto la giornata del forte ‘break temporalesco’, con fenomeni intensi al Nord e parte del Centro: dal primo pomeriggio si prevede il fiorire di numerosi ‘cavolfiori’, come vengono definiti i cumulonembi temporaleschi per la loro forma, che poi scenderanno in modo diffuso dal settore alpino verso la Pianura Padana, un primo segnale di cedimento dell’anticiclone africano Caronte, con parziale coinvolgimento anche dell`Appennino settentrionale, dalla Toscana interna alle Marche settentrionali” continua Tedici, aggiungendo che “sono previsti rovesci e acquazzoni a macchia di leopardo al Nord e sui suddetti settori del Centro: attenzione alla grandine e ai downbursts, le raffiche di vento orizzontale ad oltre 100 km/h. Sempre venerdì registreremo ancora una giornata caldissima al Centro-Sud: Siracusa con 40 gradi, Bari e Foggia con 39 gradi, Ascoli Piceno, Catania, Lecce e Matera con 38 gradi”.

“Stiamo dunque per entrare (al Nord e su parte del Centro) in una classica fase ‘interafricana’, tra due fasi anticiclone dominanti: dal caldo afoso umido ed estremo passeremo ai temporali violenti, poi tornerà subito il caldo africano in questa lunga estate che sottolinea sempre più il nuovo clima subtropicale” prosegue Tedici, che nel dettaglio stima per mercoledì 31 luglio, al Nord prevalenza di bel tempo, salvo temporali su Alpi e Prealpi, e al Centro e al Sud sole e caldo.

Giovedì 1 agosto, al Nord temporali sul Triveneto, specie montuoso e poi su pianura friulana e veneta orientale; al centro e al Sud tanto sole e tanto caldo. Infine per venerdì 2 agosto, al Nord temporali sparsi, specie sul Triveneto montuoso, mentre il centro e il Sud continueranno ad essere in balia di sole e caldo.

