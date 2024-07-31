Parigi 2024: la spada femminile è d’oro, Santuccio è Super

ROMA.- L’Italia vince l’Olimpiade di spada femminile a squadre. Prova meravigliosa delle azzurre Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Mara Navarria che hanno superato 30-29 le padrone di casa della Francia in un Grand Palais pieno in ogni ordine di posto. Un quartetto che è stato sotto fino alla penultima frazione ma che ci ha creduto fino alla fine superando nel minuto supplementare le transalpine con l’ultima stoccata di Alberta Santuccio. Grande gioia per il CT Dario Chiadò che conquista la sua prima medaglia da referente della spada.

L’Italia ha superato nel primo turno l’Egitto (39-26) portandosi in semifinale e lì ha dominato la Cina (45-24). In finale il trionfo alla priorità con l’ultima stoccata di Alberta Santuccio che ha portato l’oro all’Italia con il punteggio di 30-29. È una medaglia che premia la straordinaria stagione, anzi di più, l’eccezionale triennio, della squadra di spada femminile italiana guidata dal CT Dario Chiadò che è sempre stata sul podio dal 2022 al 2024 a tutti i grandi eventi internazionali tra Mondiali (Cairo 2022 e Milano 2023), Europei (Antalya 2022, Cracovia 2023, Basilea 2024) e ora anche Giochi Olimpici. Uno strepitoso cammino fatto di un oro, un argento e un bronzo a livello continentale e due secondi posti iridati, prima dell’oro olimpico di oggi a Parigi 2024. È il meritato premio alle quattro ragazze medagliate al Grand Palais, ma anche a tutto il team spada, atlete e staff della Nazionale, protagonisti di un lavoro enorme, di cui questo risultato – così come il percorso precedente – è figlio.

(Adx /askanews)