Meloni: “Ruolo Cina importante per Ucraina e Medio Oriente”

MADRID. – La premier Giorgia Meloni ha ribadito l’importanza di riequilibrare la bilancia commerciale tra Italia e Cina durante la sua visita a Pechino. “Tra gli obiettivi principali della visita in Cina che il governo italiano persegue c’è sicuramente rafforzare la nostra cooperazione e farlo in un’ottica di riequilibrio chiaramente della bilancia commerciale: c’è un’importante disavanzo per l’Italia che è andato crescendo negli anni e un tema di investimenti esteri diretti o degli investimenti italiani in Cina sono circa tre volte tanto quelli cinesi in Italia. Noi ovviamente lavoriamo per cercare un riequilibrio,” ha dichiarato Meloni nel punto stampa.

La premier ha descritto l’incontro con il presidente Xi Jinping come “un dialogo ampio, franco e rispettoso che chiaramente ha coinvolto anche tutte le materie dell’agenda internazionale, sulle quali chiaramente la Cina rimane indispensabile, dalla guerra di invasione all’Ucraina alle tensioni che si vanno moltiplicando, dal governo dell’intelligenza artificiale fino alla riforma del consiglio di sicurezza dell’ONU e le questioni climatiche. L’abbiamo fatto con trasparenza, con lealtà, con franchezza.”

Tra i temi affrontati nel memorandum d’intesa firmato con la Cina, Meloni ha sottolineato l’importanza della mobilità elettrica. “Quello delle auto elettriche è uno dei temi che abbiamo affrontato nel memorandum che abbiamo sottoscritto, che riguarda molte materie importanti come appunto mobilità elettrica, cantieristica navale, poi ci sono le materie legate generalmente alla transizione energetica. Saranno i tavoli tecnici e i ministri competenti a lavorare nello specifico sulla realizzazione di questo oggetto.”

Sulla questione ucraina, Meloni ha espresso le sue convinzioni sulla possibilità di un ruolo risolutore della Cina. “A Xi Jinping ho ribadito le mie convinzioni, l’aggressione russa all’Ucraina è un attacco frontale alla convivenza pacifica tra i popoli, alle regole del diritto internazionale. Quando le regole del diritto internazionale vengono messe in discussione chiaramente producono un domino che noi stiamo già vedendo, anche economico. Questo probabilmente può convenire a Putin ma credo non convenga a nessun altro. E’ evidente che il sostegno cinese alla capacità industriale russa è un tema e l’abbiamo ribadito ovviamente, ma io penso che la Cina partendo dai principi di sovranità e integrità territoriale che pure sempre rivendica possa diventare un soggetto risolutore per l’identificazione di una pace giusta in Ucraina.”

Ma Meloni ha espresso anche grande preoccupazione per la situazione in Libano e ha invitato Israele alla moderazione. “Sono molto molto preoccupata per quello che sta succedendo in Libano, un elemento che va valutato è che ogni volta che ci sembra di essere un po’ più vicini all’ipotesi di un cessate il fuoco accade qualcosa: significa che ci sono diversi soggetti regionali che puntano a una escalation e a costringere Israele a una reazione. Lo dico anche per invitare Israele a non cadere in questa trappola.”

Nessuna frizione, infine con la Commissione Europea, secondo Meloni, che ha precisato come le critiche contenute nel report sullo stato di diritto pubblicato dall’Unione Europea provenissero da alcuni portatori di interesse. “Nessuna frizione con la Commissione Europea ma solo una riflessione comune sulla strumentalizzazione che è stata fatta di un documento tecnico del quale, mi corre l’obbligo di ricordare che gli accenti critici non sono della Commissione Europea. La Commissione Europea riporta accenti critici di alcuni portatori di interesse, stakeholder, e chi sono quegli stakeholder? Il Domani, il Fatto Quotidiano, Repubblica”.

Il Piano d’azione siglato a Pechino rappresenta un passo significativo verso una cooperazione rafforzata tra Italia e Cina. L’accordo mira a coniugare crescita economica, innovazione e sviluppo sostenibile, basandosi sui principi della sovranità e dell’integrità territoriale. Le parti hanno concordato di dare priorità alla cooperazione in vari settori chiave, tra cui commercio e investimenti, finanza, innovazione scientifica e tecnologica, sviluppo sostenibile, sanità e scambi culturali. Per quanto riguarda commercio e investimenti, il piano prevede il rafforzamento del ruolo della Commissione Economica Mista e del Business Forum Italia-Cina, eliminazione graduale delle barriere non tariffarie e creazione di un ambiente imprenditoriale trasparente.

Circa il settore finanziario, la promozione della finanza verde per accelerare la transizione energetica e sostenere progetti di sviluppo sostenibile. Previsto anche il sostegno a iniziative come la “Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione” e la collaborazione nell’attuazione dell’«Accordo di Parigi» e della «Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici», promozione di politiche di protezione ambientale e tecnologie per l’energia pulita.