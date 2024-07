Campi Flegrei: scossa di magnitudo 4.0, a Bagnoli (Na) frana costone

MADRID. – Paura ai Campi Flegrei e in diverse zone di Napoli per una scossa di terremoto di magnitudo 4.0, avvenuta alle 13.46 a una profondità di 4 chilometri, come fa sapere l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma, che ha avuto l’epicentro proprio ai Campi Flegrei, è stato avvertito anche a Procida, dove il sindaco Dino Ambrosino ha fatto sapere su Facebook che “qui al Municipio si è sentita forte, ma la situazione è sotto controllo. Facciamo le dovute verifiche in tutta l’area più esposta, quella nord di Procida, praticamente di fronte ai Campi Flegrei. Nel resto dell’isola nessuna particolare segnalazione”.

In seguito alla scossa, inoltre, è crollato un costone nella zona di Marina Grande a Bacoli, i cui detriti si sono riversati in mare senza conseguenze per i bagnanti. Attualmente, tuttavia, non è chiaro se ci sia una correlazione tra il sisma e il crollo.

L’EAV, a causa della scossa, ha avvisato in una nota che “per consentire le opportune verifiche tecniche all’infrastruttura ferroviaria ed agli impianti, la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea è attualmente sospesa”, aggiungendo che è stato disposto un servizio bus sostitutivo.

Il Dipartimento della Protezione Civile, inoltre, ha fatto sapere che “in seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni”.