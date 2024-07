Amarcord: “Quante medaglie ha vinto il Venezuela ai Giochi Olimpici?”

CARACAS. – Da quella prima medaglia vinta dal saltatore Asnoldo Devonish, durante i Giochi Olimpici Helsinki 1952, sono passati 72 anni. In seguito gli sportivi nati nella “Piccola Venezia” sono saliti in atre 20 occasioni sul podio.

Il miglior bottino di medaglie per la spedizione “Vinotinto” é stato a Tokio 2020 dove ha ottenuto 4 medaglie: il “Gloria al bravo pueblo” é risuonato grazie al salto di Yulimar Rojas. Oltre alla campionessa del salto triplo sono saliti sul podio Julio Mayora e Keydomar Vallenilla nel sollevamento pesi e Daniel Dhers (BMX freestle).

Mentre lo sport che più gioie ha regalato al Venezuela é il pugilato con 6 medaglie: punta di lancia Francisco “morochito” Rodríguez che nel 1964 in Cittá del Messico regaló il primo oro della sua storia.

Grazie allo sport dei quadrilateri, il Venezuela ha in bacheca tre argenti vinti con le prestazioni di Padro Gamarro (Montreal 1978), Bernardo Piañango (Mosca 1980) e Yoel Finol (Rio 2016).

A questi si aggiungono i bronzi di Omar Catarí e Marcelino Bolívar a Los Ángeles 1984.

Il taekwondo con quattro medaglie, é la seconda disciplina con piú visite al podio. A Barcellona 1992, Arlindo Gouveia (categoria 54 kg) portava sul gradino piú alto del podio la bandiera del Venezuela.

Adriana Carmona é riuscita ad appendersi due medaglie al collo con i bronzi vinti a Barcellona 1992 e Atene 2004. Infine, Dalia Contrtas nell’edizione Pechino 2008.

L’atletica grazie a due personaggi come Devonish e Rojas ha portato in tre occasioni il vessilo del Venezuela sul podio. Devonish vincitore del bronzo nel 1952 a Helsink, nella prova del salto triplo, rimarrá nella storia come il primo venezuelano su un podio olímpico. La Rojas ha vinto due medaglie l’argento a Rio 2016 e l’oro a Tokyo 2020.

Il sollevamento pesi ha festeggiato le medaglie d’argento di Julio Mayora e Keydomar Vallenilla a Tokyo 2020. A queste medaglie si aggiunge il bronzo di Israel Rubio ad Atene 2004.

La scherma ha vinto un oro con Ruben Limardo nell’edizione Londra 2012.

L’italo-venezuelano Enrico Forcella vinse il bronzo nel tiro sportivo a Roma 1960. Lo squado Rafael Vidal si appese al collo il bronzo nel 1984.

Infine Daniel Dhers e Stefan Hernández hanno vinto un argento ed un bronzo nella BMX.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)