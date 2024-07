Toti si dimette, in Liguria elezioni in autunno

MADRID. – Dopo quasi 3 mesi di arresti domiciliari, questa mattina Giovanni Toti si è dimesso da presidente di Regione Liguria, consegnando una lettera di dimissioni irrevocabili scritta a mano, tramite l’assessore Giacomo Raul Giampedrone, all’ufficio protocollo. Toti si trova ai domiciliari con l’accusa di corruzione: secondo le indagini, avrebbe ricevuto tangenti in cambio di favori, come la concessione di spazi portuali a Genova.

“Avrei voluto confrontarmi diversamente con il nostro territorio, con i tanti sindaci e amministratori con cui abbiamo condiviso i progetti, gli amici che mi hanno affiancato in due lustri di lavoro indefesso, le forze politiche che hanno sostenuto questa esperienza non è stato possibile farlo, sono confidente che lo sarà nel prossimo futuro” scrive Toti in una lettera aperta consegnata al suo avvocato.

Le elezioni regionali a questo punto si terranno probabilmente in autunno, mentre le dimissioni di Toti potrebbero facilitare la revoca degli arresti domiciliari e accelerare il processo giudiziario. Sempre Toti scrive: “Si apre per tutti una fase nuova: agli elettori il compito di giudicare la Liguria che abbiamo costruito insieme in questi lunghi anni e decidere se andare avanti su questa strada. Ai partiti della maggioranza la responsabilità valorizzare con orgoglio i risultati raggiunti, non tradire il consenso raccolto, valorizzare la classe dirigente cresciuta sul territorio”.

Solidarietà all’ormai ex governatore arriva da Micaela Biancofiore: “Costringere un governatore, democraticamente eletto, a scegliere tra la libertà e le dimissioni è quanto più lontano dal concetto di una democrazia occidentale: una vicenda inquietante, inconcepibile in uno Stato di diritto”.

Nel centrosinistra, invece, si guarda già alle elezioni: “Le dimissioni di Toti erano un atto politicamente dovuto per il fallimento delle sue politiche che hanno portato la sua Regione a vedere compromessi diritti e prestazioni essenziali – premette Angelo Bonelli di Avs – : dalla sanità pubblica al trasporto con una forte aggressione all’ambiente. Ora rimaniamo uniti per vincere le elezioni e per costruire una Liguria rispettosa del territorio, dell’ambiente della partecipazione e della democrazia”.