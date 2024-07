Unicef: siccità minaccia quasi 300.000 bambini in Africa australe

ROMA. – Secondo l’Unicef, la grave siccità che ha colpito vaste aree dell’Africa meridionale minaccia la vita di centinaia di migliaia di bambini nei sei Paesi più colpiti: si prevede che nel 2024 oltre 270.000 bambini soffriranno di malnutrizione acuta grave (Sam) potenzialmente letale.

In un comunicato l’agenzia Onu ricorda che le condizioni climatiche legate a El Niño, tra cui le precipitazioni estremamente scarse, hanno fatto sì che il Lesotho diventasse l’ultimo Paese a dichiarare lo stato di calamità alimentare nazionale, dopo le dichiarazioni simili di Botswana, Malawi, Namibia, Zambia e Zimbabwe. “I bisogni umanitari che i bambini devono affrontare a causa di El Niño sono estremamente preoccupanti – ha dichiarato la Direttrice regionale dell’Unicef per l’Africa orientale e meridionale, Etleva Kadilli – l’aumento dell’insicurezza alimentare e della malnutrizione, le difficoltà di accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici e i rischi di epidemie come il colera sono una seria minaccia. Migliaia di bambini sono sull’orlo di un impatto irreversibile sulla loro salute e sulla loro crescita a causa della crisi climatica e questo allarme non dovrebbe rimanere inascoltato dalla comunità internazionale”.

In Lesotho, Malawi, Namibia, Zambia e Zimbabwe, 7,4 milioni di bambini vivono in condizioni di povertà alimentare, di cui oltre 2 milioni sopravvivono con diete estremamente povere che comprendono al massimo due gruppi di alimenti. La situazione si è aggravata in gran parte dell’Africa meridionale a causa della siccità. Le comunità hanno perso raccolti e bestiame per mancanza di pascoli e acqua. I bambini vulnerabili sono pesantemente colpiti dagli shock climatici in Africa meridionale, ha sottolineato l’Unicef, spiegando che questi shock riducono drasticamente la quantità, la varietà e la qualità del cibo disponibile, influiscono negativamente sulla cura dei bambini e interrompono l’accesso all’acqua pulita e sicura, esponendo i bambini a malattie infantili potenzialmente letali, come la diarrea.

“Attraverso collaborazioni, idee e finanziamenti innovativi che includono il coinvolgimento delle comunità, come i gruppi di assistenza guidati dalle madri in Zimbabwe e il programma nutrizionale multisettoriale su larga scala in Zambia, possiamo garantire che i bambini e le famiglie siano sostenuti da sforzi sostenibili che li proteggano da alcune delle gravi conseguenze delle crisi climatiche nella regione. Il rafforzamento dei sistemi nazionali di protezione sociale è uno degli strumenti chiave dell’Unicef per aiutare le famiglie a resistere agli shock futuri e a riprendersi dagli effetti delle emergenze”, ha aggiunto Kadilli.

“Gli investimenti e l’innovazione per costruire la resilienza delle famiglie e della società sono fondamentali. È necessario dare priorità a strutture che rimangano adatte a scopi futuri, tra cui sistemi alimentari diversificati, acqua pulita, servizi igienici, istruzione consapevole sul clima e assistenza sanitaria che risponda alle esigenze climatiche, oltre a salvaguardare i servizi e i sistemi chiave per i bambini, per garantire un accesso di qualità e ininterrotto”, ha concluso.

Oltre agli investimenti nella resilienza, l’Unicef chiede un’accelerazione urgente e l’aumento di scala dei programmi salvavita in tutta la regione per ridurre il rischio di un aumento del numero di bambini malnutriti.

(Red/Sim /askanews)