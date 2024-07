In breve, Gesuiti riconoscono 145 casi di abuso sessuale su minori dal 1948 ad oggi

MADRID – I gesuiti della Catalogna hanno riconosciuto di non essere stati capaci di proteggere i bambini e gli adolescenti che erano a loro affidati dagli abusi sessuali. Paulo Vidal, portavoce dell’ordine religiosa,nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Barcellona per presentare il rapporto sulla violenza sessuale nella società, ha detto che i minori non sono stati protetti e le vittime non sono state ascoltate.