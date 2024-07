Sud, Fitto respinge critiche: “Credito d’imposta un successo”

MADRID. – “Il tema collegato al ruolo della struttura della Zona economica speciale non riguarda in alcun modo il credito d’imposta”. Lo afferma il ministro con delega al Sud Raffaele Fitto, nell’informativa urgente del Governo alla Camera in ordine al credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica per il Mezzogiorno. Credito d’imposta che, in seguito al pieno di domande, ha visto come conseguenza la riduzione della percentuale del contributo.

“Non possiamo parlare di un fallimento – afferma però il ministro – ma di un gran successo della misura perché ci troviamo di fronte alla presentazione di un numero di domande inimmaginabile dal punto di vista numerico e della quantificazione”. Il ministro ricorda come per il 2024 il governo abbia stanziato “un miliardo e 800 milioni” rispetto ai 617 milioni di euro l’anno assegnati fino al 2020, e che “siamo davanti a 16 mila domande”.

L’esecutivo, assicura Fitto, “si impegna a trovare risorse aggiuntive”. “Predisporrò nei prossimi giorni una relazione di monitoraggio su quello che è stato il ruolo, la funzione e i numeri delle otto precedenti Zone economiche speciali, che sarà approvata dal Consiglio dei ministri e poi oggetto di discussione anche in Parlamento” sottolinea il ministro, annunciando che “nella cabina di regia prevista appositamente domani ci sarà l’approvazione del Piano strategico della Zes”.

Critiche le opposizioni: “Quando dicevamo che la Zes Unica, così com’è stata progettata, avrebbe creato burocrazia invece di tagliarla e scoraggiato gli investimenti invece di incentivarli, non lo facevamo per recitare la parte dei bastian contrari. Già dalla sua genesi, la sua Zes mostrava limiti evidentissimi. Primo: come si può pensare che un tetto di spesa di 1 miliardo e 800 milioni potesse soddisfare le richieste di un territorio 500 volte più grande delle precedenti Zes. Secondo: avete messo in piedi una Struttura di missione che ancora oggi, a distanza di mesi, stenta a partire. Fino ad oggi il risultato è stato netto: zero autorizzazioni rilasciate”. Così il deputato democratico della commissione Finanze, Claudio Stefanazzi, replicando al ministro Fitto dopo la sua informativa urgente sulla Zes unica.

“E mentre noi contestavamo ogni singolo passaggio – ha aggiunto – e la avvertivamo ad ogni passo falso dei rischi che si addensavano all’orizzonte, lei andava in conferenza stampa e ci diceva che era tutto ok. Puntando come al solito il dito sulle opposizioni, su quei parlamentari del Pd che ‘sperano che le cose vadano male’. E’ stata una follia aver pensato che allargando a dismisura il perimetro dell’area, i soldi sarebbero bastati comunque e per tutti. Non è colpa dell’Agenzia se avevate promesso il 60% di sgravi, ma avete messo risorse per arrivare a malapena al 10. Forse credeva di essere già dietro una scrivania a Bruxelles e invece è ancora qui. La Zes Unica – ha concluso – è un esperimento fallito e gli unici a pagarne le conseguenze, sono le imprese, l’economia, i lavoratori meridionali”.