“Abruzzo a Stelle e Strisce” fa tappa a San Salvo: canzoni e storie abruzzesi nel sogno americano

MADRID. – Questa sera, 25 luglio, alle ore 21.30 in Piazza San Vitale a San Salvo, si terrà lo spettacolo “Abruzzo a Stelle e Strisce”. Questo evento omaggia alcuni dei più grandi artisti con radici e legami profondi con la terra d’Abruzzo, tra cui Dean Martin, Rocky Marciano, Henry Mancini, Garry e Penny Marshall, Perry Como e Madonna.

L’evento rappresenta una celebrazione della ricchezza culturale e artistica del territorio abruzzese, mettendo in luce come canzoni, film e imprese sportive, noti a livello mondiale, siano indissolubilmente legati all’Abruzzo e alla sua gente. “Abruzzo a Stelle e Strisce” non è solo un entusiasmante spettacolo di intrattenimento, ma anche un viaggio emozionale che rafforza l’orgoglio e il senso di appartenenza degli abruzzesi alle proprie origini.

Organizzato nell’ambito del programma di eventi ReLive Festival, l’evento promette una eccezionale serata, dove musica, storie e performance artistiche si intrecciano per raccontare il contributo straordinario degli abruzzesi alla cultura americana. Una serata all’insegna della scoperta e della celebrazione di un legame transatlantico che continua a influenzare e ispirare generazioni.