Núñez Feijóo chiede di nuovo le dimissioni del presidente Sánchez

Il leader conservatore ha accusato il capo di Governo di “non avere scrupoli” e di sopravvivere solo grazie “all’improvvisazione”

MADRID – Dimissioni del presidente del Governo ed elezioni anticipate. Lo ha chiesto di nuovo il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo. Il presidente dei “popolari” ha sostenuto che la legislatura è ormai giunta al capolinea. E a dimostrarlo sarebbe stato Junts, il partito secessionista catalano, che, votando insieme al Partito Popolare e a Vox, ha permesso che fossero bocciati gli obiettivi di stabilità di bilancio e di debito pubblico e la Legge dell’Emigrazione. L’approvazione dei primi è una condizione “sine qua non” per presentare la Legge di Bilancio per il 2025; quella dell’altra è indispensabile per dare una soluzione alla grave situazione dei bambini e adolescenti immigrati non accompagnati “parcheggiati” nelle isole delle Canarie. Con il suo atteggiamento, Junts ha voluto ribadire quanto siano necessari i suoi voti per la sopravvivenza del governo. La doppia bocciatura, alla quale Junts ha contribuito con i suoi voti, ha messo in crisi l’Esecutivo che ora si trova in una situazione di estrema debolezza. La doppia bocciatura, poi, arriva quando entrano nel vivo i negoziati tra PSC ed Erc per la presidenza della Generalitat del socialista Salvador Illa.

In occasione dell’incontro con i deputati e senatori conservatori, Alberto Núñez Feijóo, riferendosi al capo del Governo, ha sottolineato che “il ridicolo è assoluto e l’umiliazione è totale”.

“Sappiamo tutti – ha poi assicurato – che non sarà l’unica”

Núñez Feijóo non ha fatto sconti al Governo. Lo ha accusato di “non avere scrupoli” e di sopravvivere solo grazie “all’improvvisazione”. Ha detto che “non è un governo ma un racket progettato per la sopravvivenza di una sola persona”. Ha aggiunto che “non si tratta di una maggioranza della Legislatura” ma di “una coalizione d’interessi”.

Núñez Feijóo, quindi, ha invitato Pedro Sánchez ad alzare il telefono e a chiamare il capo dello Stato per comunicargli le sue dimissioni o “le elezioni anticipate”.

“La Moncloa – ha incalzato il leader dei conservatori – ha bisogno di un leader, non di inquilini. La Moncloa è per le leggi che in esso devono essere fatte e non per studiare strategie di difesa giuridica”

Il riferimento è chiaro. La Moncloa, oggi, è al centro del fuoco incrociato per il caso in cui si presume sia coinvolta Begoña Gómez. La moglie del presidente del Governo è indagata per traffico d’influenza e corruzione. Il magistrato che segue la causa, Juan Carlos Pineda, ha chiamato a dichiarare come teste il presidente Sánchez. Questi non si è negato. Ma ha chiesto di farlo per iscritto, come è suo diritto in quanto capo del Governo.

Redazione Madrid