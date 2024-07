Tennis, Sinner ha la tonsillite: non partecipa alle Olimpiadi

MILANO. – Con un post sui social Jannik Sinner, numero uno al mondo, ha confermato che non parteciperà al torneo olimpico di tennis dei Giochi Olimpici a Parigi. “Perdermi i Giochi è una grandissima delusione – ha scritto Sinner – visto che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione”.

A fermare Sinner una tonsillite. La decisione, che aveva iniziato a trapelare nel pomeriggio di oggi, è arrivata dopo un consulto con i medici che gli hanno fortemente consigliato di ritirarsi dal torneo olimpico. Sinner sarebbe dovuto partire per Parigi domani, dopo un primo rinvio deciso dopo che in queste giornate Sinner era stato colpito da uno stato febbrile.

Un tampone aveva escluso la presenza di Covid, poi è arrivata la diagnosi di tonsillite.

Dopo un fine 2023 e un inizio 2024 formidabile, con una serie di risultati che avevano portato Sinner sul tetto del mondo, sono arrivati prima l’infortunio dell’anca e ora questa tonsillite che stanno rallentando la cavalcata vincente dell’altoatesino.

“Sono estremamente triste e deluso – ha spiegato Sinner -. Competere ai Giochi Olimpici era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo davvero l’ora di tornare al Roland Garros e di giocare per il mio paese in questo prestigioso evento. Tuttavia, dopo aver visitato i miei medici martedì e aver aspettato un giorno in più per concedermi un po’ più di tempo per vedere se le mie condizioni sarebbero migliorate, le cose purtroppo sono peggiorate”.

“Come ho detto, questo è sconvolgente per me e spero di poter giocare le Olimpiadi in futuro. Non vedevo l’ora di gareggiare con i miei compagni di squadra e il resto della squadra italiana, ma per ora dovrò aspettare. Come consigliato dal mio team medico, ora mi prenderò un po’ di tempo per riposarmi e recuperare in piena salute. Vorrei augurare il meglio a tutto il team Italia per questo importante evento e spero di tornare più forte in futuro”, ha concluso.