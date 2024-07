Commissione Europea, Rapporto sullo Stato di Diritto critico verso l’Italia

MADRID. – Riforma verso il premierato, situazione della giustizia e informazione: sono numerose le critiche che il rapporto annuale della Commissione Europea sullo Stato di diritto rivolge all’Italia. Redatto dal commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders, il testo esprime innanzitutto dubbi sulla riforma costituzionale del premierato.

In particolare, il rapporto specifica che, a fronte di una maggiore ricerca di “stabilità” del sistema istituzionale, “con questa riforma non ci sarà più la possibilità per il Presidente della Repubblica di cercare una maggioranza alternativa e/o individuare una persona fuori dal Parlamento come Primo ministro”, aggiungendo che “alcuni stakeholders hanno espresso preoccupazioni sulle modifiche proposte in relazione all’attuale sistema di ‘pesi e contrappesi’ istituzionali e anche dubbi che possa portare più stabilità”.

Inoltre, la Commissione europea sottolinea la mancanza di una legge elettorale, il ruolo depotenziato del Capo dello Stato e l’eccessivo ricorso a decreti legge da parte del governo.

Altro aspetto criticato dal rapporto riguarda la riforma Nordio: “In alcuni Stati membri sussistono preoccupazioni per l’eccessiva pressione esercitata sulla magistratura da parte di politici o a livello di esecutivo, e vi sono anche prove di pressioni provenienti da paesi terzi – si legge – Il rischio che le dichiarazioni pubbliche dei governi e dei politici possano compromettere l’indipendenza della magistratura o la sua percezione da parte del pubblico ha suscitato preoccupazioni in Slovacchia, Italia e Spagna”.

Nel documento si fa sapere anche che l’abolizione dei reati di abuso d’ufficio e traffico di influenze “potrebbe avere implicazioni per le indagini e l’individuazione di frodi e corruzione”. Lo stesso discorso vale per la restrizione dell’uso di intercettazioni. Altri due punti dolenti riguardano la mancanza di “una legge sul conflitto di interessi e sulla disciplina delle lobby” e l’eccessiva durata dei processi.

Infine, il delicato tema dell’informazione in Italia e delle sfide che i giornalisti devono affrontare: diversi stakeholder, segnala il rapporto, ritengono si sia determinata una restrizione della libertà di stampa e del diritto dei cittadini di essere informati. Nello specifico, il rapporto pone l’accento sui “giornalisti che sono maggiormente esposti alle querele per diffamazione” e sui mancati passi avanti su una “riforma della legge sulla diffamazione al fine di introdurre misure di salvaguardia del segreto professionale”.