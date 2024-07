Usa 2024, Kamala Harris all’attacco di Trump: “Non torneremo indietro”

MADRID. – Ormai forte del consenso necessario, all’interno dei Democratici, per ottenere la nomination nella corsa alla Casa Bianca, Kamala Harris va all’attacco dello sfidante Donald Trump nel suo primo comizio da candidata in pectore nel Wisconsin, forte anche della prima rilevazione effettuata dopo il ritiro della candidatura del presidente in carica Joe Biden, che a sorpresa la vede in vantaggio.

Secondo il sondaggio Reuters-Ipsos, infatti, Harris avrebbe il 44% dei voti contro il 42% di consensi per Donald Trump. Il sondaggio dichiara un margine di errore del 3%. L’8% viene attribuito all’altro possibile candidato, Robert F. Kennedy.

Harris ha assicurato ai suoi sostenitori che trascorrerà le prossime settimane “continuando a unire il partito” in vista della Convenzione nazionale democratica del mese prossimo e della resa dei conti di questo autunno con Trump.

Parlando del suo passato come Procuratore generale in California, la vicepresidente ha affermato di “aver avuto a che fare con soggetti di ogni tipo: predatori che abusavano di donne; truffatori che hanno derubato i consumatori; imbroglioni che hanno infranto le regole per il proprio guadagno. Quindi ascoltatemi quando dico che conosco un tipo come Donald Trump”.

“Quando leggete l’agenda 2025 di Donald Trump – sottolinea ancora Harris – vedrete che intende tagliare la previdenza sociale e l’assistenza sanitaria statale, concedere agevolazioni fiscali ai miliardari, porre fine all’Affordable Care Act (la riforma sanitaria di Obama del 2010, ndr) e altro ancora. Non torneremo indietro”.

“La decisione di Biden e la candidatura di Harris – sottolinea la Cnn – hanno scatenato un’ondata di adrenalina nel Partito democratico e un’ondata di nuove donazioni per competere con la posizione finanziaria di Trump. Nel frattempo, Trump e la sua campagna stanno lavorando per reimmaginare un piano d’azione e un’operazione che era stata lanciata per affrontare un impopolare 81enne presidente in carica”.