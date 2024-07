Partido Popular, Vox y Junts votaron contra los objetivos de déficit del Gobierno

MADRID – Los objetivos de deuda y déficit no han superado el examen del Congreso de los Diputados. Su aprobación es una condición “sine qua non” para que el Gobierno pueda dar el siguiente paso: la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2025. Sin embargo, para el Ejecutivo no todo está perdido. De hecho, podrá volver a presentarlos. Puede realizarle oportunas correcciones o también presentar los mismos. Por supuesto, este revés retrasará los procedimientos burocráticos. De no lograr pasar el próximo examen parlamentario, el Gobierno se verá obligado a aplicar la senda anterior. Y esta, a diferencia de la que ha sido votada hoy, resulta más severa con las Comunidades autónomas: reduce su margen de gasto.

El Gobierno no esperaba este varapalo. Estaba seguro, porque así lo habían anunciado, que el Partido Popular y Vox votarían en contra. No contaban con que también lo hiciera el partido independentista catalán Junts. Es así como los objetivos de deuda y déficit recibían 178 votos en contra y 171 en favor.

Los secesionistas catalanes hicieron pública la decisión de rechazar los “objetivos” propuestos por el Gobierno minutos antes de la votación. Encargado de justificar el voto en contra, que hundió los “objetivos de deuda y déficit para 2025”, fue el portavoz adjunto de Junts, Josep María Cruset. Comentó que el partido de Carles Puigdemont no estaba conforme con los objetivos de deuda y déficit propuestos por el Gobierno. Exigió un margen de gasto mayor para las autonomías.

“Advertimos que era muy importante corregir el déficit en la ejecución presupuestaria de Cataluña – ha subrayado Cruset -. y que no se podía dar por supuesto que nuestro voto fuera a cambio de nada”.

Los objetivos de deuda y déficit, que han sido sometido a la votación de los diputados, preveían un déficit no superior al 2,5 por ciento del Pib el próximo año para las administraciones públicas. Para 2026, la meta de déficit sería del 2,1 por ciento y al año siguiente del 1,8 por ciento.

“Quiero dejar claro – había advertido la vicepresidenta primero María Jesús Montero – que el esfuerzo de reducir el déficit será asumido por la Administración Central. No tendrá impacto en las comunidades o en las entidades locales”. Es un hecho que las autonomías habría tenido dos décimas más y los ayuntamientos una décima.

Por otra parte, tampoco la reforma de la Ley de Extranjería logró superar el examen del Congreso de los Diputados. También en esta ocasión la propuesta del gobierno fue rechazada con los votos del Partido Popular, de Vox y de Junts.

Redacción Madrid