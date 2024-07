Usa2024, Clooney: “Da Biden dimostrazione di grande leadership”

ROMA. – “Il presidente Biden ha dimostrato cos`è la vera leadership. Sta salvando la democrazia ancora una volta. Siamo tutti entusiasti di fare tutto il possibile per sostenere la vicepresidente Harris nella sua storica impresa”: così George Clooney in una dichiarazione alla Cnn.

A inizio mese l’attore e donatore democratico aveva scritto un editoriale pubblicato dal New York Times, in cui aveva invitato il presidente Joe Biden ad abbandonare la corsa alla Casa Bianca, affermando che “l’unica battaglia che non può vincere è quella contro il tempo”.

(askanews)