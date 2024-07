Giorgetti al Giffoni: “In Usa non so se prevarrà voto contro”

MADRID. – “Le elezioni americane sono importantissime perché gli Usa sono una super potenza e danno la bussola agli altri. Biden sia per l’età che per qualche problema di salute avrà fatto le sue valutazioni rispetto a ciò che è richiesto per una campagna elettorale massacrante. Io faccio una riflessione: una delle motivazioni per cui uno dovrebbe votare è per appoggiare qualcosa o qualcuno, ma oggi si vota contro. Negli Usa alla fine non so se prevarrà il voto ‘per’ o il voto ‘contro’”.

Così il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, al Giffoni Film Festival, rispondendo alle domande dei ragazzi sulle prossime elezioni americane. Il responsabile dell’Economia ha affrontato diversi argomenti: “Non è vero che abolendo il reddito di cittadinanza c’è stato un blocco sulla tax credit. Noi abbiamo inserito una forma con maggiori controlli. I progetti continuano ad essere finanziati, il sussidio non è mai venuto meno. Vorrei ricordare che anche il reddito di cittadinanza nasceva su una base temporanea, poi c’è stato il covid e i tempi si sono dilatati ma anche quell’incentivo aveva una scadenza”.

Giorgetti è intervenuto anche sul Medio Oriente: “La soluzione non può essere lasciata alle parti sul campo perché anche sul fronte palestinese ci sono frange estreme che non accettano i negoziati e ciò alimenta una faida infinita. Noi come Paese, che tra l’altro abbiamo migliaia di soldati, in particolare al confine con il Libano, che sono lì per garantire sicurezza e pace, crediamo che senza interventi della comunità internazionale la situazione non si risolverà e questo va a discapito dei popoli che ne pagano le terribili conseguenze”.

Infine, il ministro sottolinea che “la sfiducia nei meccanismi della democrazia rappresentativa è ormai palese. Da 20 anni a questa parte c’è una costante riduzione in termini di partecipazione al voto, soprattutto tra i giovani. Credo che la ragione sia legata all’assenza di forme di aggregazione sociale come in passato potevano essere i circoli, i bar; luoghi in cui c’era discussione politica tra soggetti diversi. Oggi la politica è diventata materia da social, dove non si approfondisce, né conosce l’interlocutore. Questa dimensione social ha impoverito l’interesse per la politica”.