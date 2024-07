In breve, Gómez chiede al magistrato Pineda di revocare la citazione al presidente Sánchez

MADRID – Begoña Gómez ha chiesto al magistrato Juan Carlos Pineda di fare un passo indietro e revocare la citazione al marito, il presidente del Governo Pedro Sánchez, chiamato a dichiarare come teste. Gómez, indagata per traffico d’influenze e corruzione, ha sostenuto che, “al di là del libero arbitrio” del giudice, non esistono ragioni che giustifichino il provvedimento.

La difesa di Gómez, l’avvocato Antonio Camacho, ha definito sorprendente la decisione del magistrato. E sottolineato che non esiste una “specialità minima”, indizi rilevanti che giustifichino la citazione al presidente del Governo Pedro Sánchez.

Redazione Madrid