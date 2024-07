Baseball: sei venezuelani in corsa per Cooperstown

CARACAS. – Da quel 23 aprile 1939, quando il lanciatore Alejandro Carrasquel fece il suo esordio con la maglia dei Washington Senators, 482 “peloteros” venezuelani hanno giocato in Major League Baseball, ma soltanto uno é riuscito ad entrare nella Hall Of Fame che ha come sede la localitá di Cooperstown. Solo Luis Aparicio é entrato nel tempio degli immortali negli anni ’80. Ma in questo 2024 un altro connazionale potrebbe entrare in questo tempio degli immortali del baseball a stelle e strisce.

Sono in corsa per questo prestigioso titolo giocatori del calibro di Omar Vizquel, Bob Abreu, Francisco Rodríguez, Carlos González, Fpeli Hernández e Martin Prado.

L’intermezzo Vizquel tenterá per l’ottava occasione entrare a Cooperstown. Grazie al suo talento il suo nome é giá nel “Museo del Béisbol Venezolano” e “Museo del Béisbol Venezolano”.

L’esterno Bob Abreu é nella scheda di votazione per la sesta volta. Mentre il lanciatore Francisco Rodriguez apparirá per la terza volta,

Félix Hernández, che in carriera ha vinto il “Cy Young” dell’American League nel 2010, é una delle new entry in questa votazione. Hernández ha partecipato a 6 edizioni dell’All Star Game e in due ha avuto la miglior effettivitá. Un altro esordiente in questo votazione sará Carlos González che ha diversi riconoscimenti come miglior battitore. Infine, l’infilder Martín Prado é anche all’esordio.

A sfidare i “peloteros” venezuelani ci sará un certo Ichiro Suzuki, che con molta probabilitá entrerá nel “Salón de la fama”.

Nei giorni scorsi, sono entrati nella Hall Of Fame: il dominicano Adrián Beltré e gli statiunitensi Joe Mauer, Todd Helton e Jim Leyland.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)