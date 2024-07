Crollo a Scampia: due morti e due bambine gravissime. Cordoglio politica

MADRID. – Due morti (un uomo di 29 anni e una donna di 35) e 13 feriti: tra questi sette minorenni, con due bambine in gravissime condizioni. Evacuate circa 800 persone di cui 300 minori. E’ davvero pesante il bilancio di quanto avvenuto ieri sera a Scampia, dove il ballatoio del terzo piano della Vela Celeste è crollato sui piani sottostanti, scatenando un tragico effetto domino. La Procura di Napoli, al momento, indaga per crollo e omicidio colposo contro ignoti.

“I lavori nella Vela Celeste erano cominciati a inizio anno e stavano riguardando il seminterrato e il piano terra. Non c’è alcuna relazione tra le attività in corso e il crollo che è avvenuto a quote alte, ma ovviamente c’è un’indagine in corso e la Procura nominerà dei periti che valuteranno le motivazioni del crollo” ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che per il giorno dei funerali delle vittime ha proclamato il lutto cittadino.

“Addolorata per quanto accaduto ieri notte” scrive su X il premier Giorgi Meloni, che aggiunge: “In questo momento di dolore il mio cordoglio va alle famiglie delle vittime unitamente a un pensiero di vicinanza ai feriti e ai loro cari. Un ringraziamento ai vigili del fuoco prontamente intervenuti e a quanti stanno collaborando nelle operazioni di soccorso”.

“Quanto successo a Scampia è una tragedia inaccettabile sulla quale va fatta piena luce. Siamo vicini ai familiari delle vittime e dei feriti e ringraziamo forze dell’ordine e istituzioni che da questa notte si stanno operando senza sosta per portare soccorso. Ci stringiamo al dolore del quartiere e dell’intera città per una ferita che colpisce tutta l’Italia” così in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.

“La tragedia che si è consumata a Scampia, a causa del crollo del ballatoio della Vela Celeste, ci addolora: il Movimento 5 Stelle partecipa commosso al dolore delle famiglie delle vittime. Confidiamo tutti in una pronta guarigione dei feriti. Un ringraziamento a tutte le squadre impegnate nei soccorsi” scrive il leader M5S Giuseppe Conte.

Cordoglio anche da parte dei presidenti di Senato e Camera, mentre la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, scrive su X: “Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e ai feriti – molti dei quali bambini – del tragico incidente di Scampia. Sono grata ai Vigili del Fuoco e a tutti coloro che sono intervenuti per aiutare. Siate forti. Siamo con voi”.