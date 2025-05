Caso Begoña Gómez, il premier Sánchez convocato dal magistrato in veste di teste

MADRID – Ennesimo colpo di scena. Il magistrato Juan Carlos Peinado ha accolto la richiesta delle “accuse popolari”, una figura prevista dal codice spagnolo. E ha convocato il presidente del Governo, Pedro Sánchez, in veste di teste. Lo ha fatto dopo che venerdì scorso, la moglie del premier, Begoña Gómez, si avvaleva della facoltà di non rispondere.

In questa occasione, in virtù degli articoli 412 e 413 del Codice di Procedura Penale, sarà il giudice Peinado a recarsi a la Moncloa, sede del Governo e residenza ufficiale dei capi del Governo. Per alcuni funzionari pubblici, è questo appunto il caso del presidente Sánchez, è prevista la possibilità di dichiarare presso la propria casa o ufficio.

Il magistrato ha considerato pertinente la richiesta delle “accuse popolari”. E cioè, quella del partito di estrema destra, Vox; dell’associazione ultra-cattolica, “Hazte Oír” e dell’organizzazione di destra radicale, “Manos Limpias”.

Il giudice ha assicurato che, così come fatto con Begoña Gómez, anche le dichiarazioni del presidente Sánchez saranno registrate. Per questo, ha già chiesto ai servizi informatici della “Comunidad de Madrid” di recarsi alla Moncloa per istallare tutto quanto necessario per la videoregistrazione.

Il presidente del Governo potrebbe negarsi a rispondere alle domande del magistrato. Glielo permette la legge attraverso l’articolo 416. Questo autorizza i parenti dell’imputata “in linea scendente e discendente diretta, al coniuge o alla persona uniti in una relazione di fatto analoga a quella del matrimonio, ai fratelli consanguinei o uterini e ai collaterali consanguinei al secondo grado civile” di non testimoniare.

La decisione del magistrato, come era previsibile, ha provocato la reazione del mondo politico. In seno al Psoe si ritiene che i procedimenti del giudice siano “assolutamente ingiustificati”. Da Ferraz fanno sapere che saranno impugnati.

Il portavoce dei socialisti alla Camera bassa, Patxi López, ha assicurato che “non esiste un caso”. E reiterato che “in Spagna una indagine retrospettiva per vedere se si scopre qualcosa, è proibita”. Ha aggiunto:

“Si tratta di un montaggio della destra radicale. Oggi è stato dimostrato che è un montaggio intollerabile di chi pretende ottenere dal tribunale ciò che non è riuscito ad ottenere dalle urne”.

Dal canto suo, la vicepresidente Yolanda Díaz ha manifestato stupore.

“Ho esperienza nell’esercizio quotidiano nei tribunali – ha detto -. Permettetemi di dire che sono sorpresa per quanto sta accadendo”

Il portavoce di Vox, José Antonio Fúster, ha assicurato che il presidente del Governo, ora, dovrà rispondere alle domande fattegli dal presidente del partito di estrema destra Vox, Santiago Abascal. E cioè, “quanti direttori d’industria ha convocato Sánchez affinché si riunissero con la moglie”.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partito Popolare, ha chiesto di nuovo le dimissioni del capo del Governo. Lo ha invitato a scrivere una terza lettera, appunto quella delle dimissioni. Ha commentato che di fronte ai giudici “Sánchez sarà obbligato a dire la verità”. È un qualcosa, ha puntualizzato Núñez Feijóo, “alla quale non è abituato”.

