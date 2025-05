Usa, ritiro Biden avviva politica italiana. Tajani: “Lavoreremo con chiunque a Casa Bianca”

MADRID. – Il ritiro dalla corsa alla Casa Bianca da parte di Joe Biden, e il suo endorsement per la sua attuale vice, Kamala Harris, domina anche il dibattito politico italiano.

“Il ritiro di Biden mi sembrava nell’aria già da qualche giorno, e il fatto di aver avuto un altro attacco di Covid ha accelerato probabilmente i tempi – sottolinea il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio europeo – Noi abbiamo lavorato bene con l’amministrazione Biden e adesso rispettiamo tutte le scelte che faranno gli americani, confermando il fatto che le relazioni transatlantiche per noi rappresentano una priorità della politica estera e chiunque sarà il presidente degli Stati Uniti sarà nostro interlocutore”.

Parole in linea con quelle pronunciate ieri dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, e che attestano Forza Italia e Fratelli d’Italia su una posizione di neutralità: “Soprattutto dopo l’attentato a Trump, credo che fosse inevitabile il ritiro di Biden, che si è dimostrato provato: credo che la sua sia stata una scelta di buon senso – afferma Federico Mollicone, deputato Fdi – A prescindere se sarà la Harris o un altro candidato democratico a sfidare Trump, noi come sistema italiano seguiremo questa competizione elettorale con attenzione ma con grande rispetto delle dinamiche interne Usa, e chiunque sarà il presidente terremo la direttrice di un’alleanza salda con l’America”.

Non è così per la Lega, apertamente schierata con Donald Trump: “Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei” scrive sui social il leader Matteo Salvini, postando una foto della Harris con il figlio del magnate Soros. La deputata Laura Ravetto ribadisce la posizione del Carroccio: “Meglio tardi che mai: Biden ha rinunciato alla corsa alla Casa Bianca. Di lui ci ricorderemo, oltre alle gaffe, le scellerate scelte in politica estera ed economica. Ora spazio a Trump che avrà il difficile compito di riportare il dialogo sia tra Russia e Ucraina che tra Israele e Palestina”.

Nel centrosinistra, invece, prevale la gratitudine per la scelta di Biden, ma anche la convinzione che ora la partita per la Casa Bianca si riapre: “Con la sua scelta Biden ha dimostrato grande senso di responsabilità verso il suo paese e il suo partito, sosterremo i democratici con convinzione nella sfida contro Trump” così in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Prendiamo atto della scelta generosa, e non scontata, del presidente Biden. Bisogna ricordare comunque che quella che si sta concludendo è stata una presidenza molto efficace, sia sul piano economico con la crescita dei posti di lavoro e l’Inflation Reduction Act, che sull’innovazione tecnologica: Biden ha impresso una direzione di marcia ottima per gli Usa” sottolinea Simona Bonafè, deputata Pd.

“Credo – aggiunge – che a prescindere dal nome che sarà messo in campo, anche se al momento il nome più accreditato sembra quello di Kamala Harris, per i Repubblicani si imporrà un cambio di passo notevole in una campagna il cui esito consideravano scontato, mentre adesso dovranno sicuramente cambiare narrazione e impostazione”.