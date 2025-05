Zurigo: la Casa d’Italia si trasforma nella nuova sede del Consolato Generale

MADRID. – A Zurigo è stato firmato recentemente il contratto per la ristrutturazione e il restauro della storica “Casa d’Italia”. Questo edificio demaniale, risalente al 1919 e situato nel cuore della città, ospiterà il Consolato Generale, l’Istituto Italiano di Cultura, le Scuole statali italiane e il Comites, diventando un fulcro della comunità italiana in Svizzera.

L’imponente edificio di 5.000 mq sarà dotato di una moderna sala polifunzionale, progettata per ospitare eventi culturali e sociali. Il costo complessivo dei lavori ammonta a oltre 14 milioni di franchi svizzeri. Il cantiere aprirà il 2 settembre 2024, con una durata prevista di 17 mesi.

“Sono davvero felice”, ha dichiarato il console generale a Zurigo, Mario Baldi. “Dopo sette anni di attesa, finalmente iniziano i lavori. Il nostro obiettivo è celebrare la Festa della Repubblica del 2026 nella nuova Casa d’Italia, che sarà davvero la casa di tutti gli italiani”.

L’ingegnere Monzali, rappresentante della ditta costruttrice Pizzarotti SA, ha garantito il massimo impegno per completare il progetto nei tempi previsti. Questo restauro segna un momento significativo per la comunità italiana di Zurigo, offrendo uno spazio rinnovato per promuovere la cultura e le attività italiane all’estero.