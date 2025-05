Calcio venezuelano: Deportivo La Guaira, la Coppa Venezuela é tua!

CARACAS. – Il Deportivo La Guaira chiude col botto la prima metà della stagione: dopo aver chiuso tra le migliori otto il Torneo Apertura arriva anche la vittoria nella Coppa Venezuela, a spese del Metropolitanos. A decidere l’incontro é stata l’autorete di Leonardo Pérez che nel tentativo di mandare una palla in calcio d’angolo ha trafitto la propria porta.

Durante il loro percorso i “naranjas” hanno superato nella fase a gironi Aragua (vittorie 3 – 0 all’Olímpico e 1 – 2 a Maracay) e Marítimo (3 – 3 a Caracas e ko 3 – 0 nello stadio di Camuri Chico). Poi nella fase ad eliminazione diretta ha avuto la meglio su Estudiantes de Mérida (0 – 0 nei tempi regolamentari e 3 – 1 dopo i calci di rigore), UCV (0 – 0 nei 90 minuti e 3 – 4 dopo i tiri dal dischetto) e Rayo Zuliano (2 – 1).

Il Deportivo La Guaira ha messo in bacheca la terza Coppa Venezuela dopo quelle vinte nelle edizioni del 2014 (quando superarono il Trrujillanos dopo i calci di rigore) e 2015 (contro il Deportivo Lara). Mentre il mister di origine italiana, Juan Domingo Tolisano, vince la sua seconda coppa nazionale dopo quella ai tempi del Mineros de Guayana contro lo Zamora nel 2017.

Nella formazione “arancione” é sceso in campo al 77esimo il calciatore italo-venezuelano Rafael Arace.

Dal canto suo il Metropolitanos perde la sua seconda finale in questa stagione dopo quella persa poche settimane contro il Carabobo, dove c’era in palio il titolo del Torneo Clausura e un posto per la finale scudetto.

Va ricordato che in questa edizione la Coppa Venezuela non assegna posti per tornei internazionali come accadeva in precedenza, ma premi in denaro ed ovviamente il trofeo.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)