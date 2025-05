Papa Francesco: “Le olimpiadi siano l’occasione per una tregua dalla guerra”

MADRID. – La costruzione della Pace, fermando la guerra ma anche attraverso lo sport. Papa Francesco nella riflessione che segue l’Angelus ha un pensiero per le Olimpiadi, che stanno per partire a Parigi: “Lo sport ha anche una grande forza sociale, capace di unire pacificamente persone di culture diverse – dice il Pontefice – Auspico che questo evento possa essere segno del mondo inclusivo che vogliamo costruire e che gli atleti, con la loro testimonianza sportiva, siano messaggeri di pace e validi modelli per i giovani”.

E l’auspicio è che, “seguendo l’antica tradizione”, le Olimpiadi segnino una tregua nei conflitti. Poi la consueta preghiera per la pace: “Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, il Myanmar e tanti altri Paesi che sono in guerra”.

La pausa per riflettere contro la dittatura del Fare

L’omelia porta invece a riflettere sul Vangelo di Marco e l’invito che Gesù fa ai discepoli di fermare le loro attività e andare a riposarsi in un luogo in disparte. Condizione che non si verificherà perché la folla seguirà gli spostamenti del gruppo: “quando scendono dalla barca, Gesù trova la folla che lo aspetta, ne sente compassione e si mette a insegnare”, ricorda il Santo Padre.

“Riposo e compassione sembrano inconciliabili e invece vanno a braccetto – spiega – Gesù si preoccupa della stanchezza dei discepoli. Forse sta cogliendo un pericolo che può riguardare anche la nostra vita e il nostro apostolato, quando ad esempio l’entusiasmo nel portare avanti la missione, o il lavoro, così come il ruolo e i compiti che ci sono affidati ci rendono vittime dell’attivismo, e questa è una cosa brutta: troppo preoccupati delle cose da fare, troppo preoccupati dei risultati”.

Fermarsi per evitare di perdere di vista l’essenziale, dice il Santo Padre. Ma soprattutto evitare di cedere “alla dittatura del fare”: “Questo – sottolinea il Papa – può succedere per necessità anche nelle famiglie, quando per esempio il papà per guadagnare il pane è costretto ad assentarsi per lavoro, dovendo così sacrificare il tempo da dedicare alla famiglia. E questa è un’ingiustizia sociale”.

La compassione per gli altri

Francesco spiega che il riposo proposto da Gesù non è quindi fuga dal mondo bensì verso il benessere personale. Che però contempla il trovare compassione per gli altri: “Dal Vangelo impariamo che queste due realtà – riposo e compassione – sono legate: solo se impariamo a riposare possiamo avere compassione. Infatti, è possibile avere uno sguardo compassionevole, che sa cogliere i bisogni dell’altro, soltanto se il nostro cuore non è consumato dall’ansia del fare, se sappiamo fermarci e, nel silenzio dell’adorazione, ricevere la Grazia di Dio”, sottolinea.