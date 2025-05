Montreal si prepara all’ItalFest Mtl 2024: una celebrazione del Made in Italy

MADRID. – Montreal accoglie ancora una volta l’ItalFest Mtl, precedentemente conosciuto come Settimana Italiana, che giunge quest’anno alla sua 31ª edizione. Dal 2 all’11 agosto, la città sarà animata da un programma variegato e coinvolgente che celebra la cultura italiana in tutte le sue sfumature.

L’evento sarà inaugurato nel weekend del 2-4 agosto nella storica Piccola Italia, lungo il boulevard Saint Laurent, tra Beaubien e Jean Talon, nonché tra Saint-Dominique e Clark. Qui, numerosi chioschi metteranno in mostra il meglio del Made in Italy, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire tradizioni, usi, costumi e sapori autentici del Belpaese. La giornalista di CityNews Montréal, Pamela Pagano, sarà la portavoce ufficiale della manifestazione.

Il festival attira ogni anno centinaia di migliaia di persone, e l’edizione 2023 ha visto la partecipazione di quasi mezzo milione di visitatori. Tra le attrazioni principali, concerti di vari generi musicali, degustazioni gastronomiche, la sfilata di moda “Moda sotto le stelle” e la rappresentazione dell’opera “La Bohème” di Giacomo Puccini.

L’ItalFest Mtl, organizzato dal Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi (Québec), si espanderà poi in diversi quartieri della città, da Montréal-Nord a Downtown, includendo eventi speciali come il concerto del cantautore Marco Calliari il 5 agosto e lo spettacolo comico “The Italian All-Stars of Comedy”. Il gran finale si terrà all’Esplanade Tranquille nel Quartiere degli Spettacoli, con esibizioni di famosi autori italo-canadesi.

L’ItalFest Mtl 2024 promette di essere un evento imperdibile, che celebrerà la cultura italiana con entusiasmo e passione, coinvolgendo tutta la comunità montrealese.