Ue, Borrell: “Oggi valuteremo posizioni dell’Ungheria su Ucraina”

BRUXELLES – Durante il Consiglio Esteri dell’Ue, oggi a Bruxelles, i ministri “valuteranno” le posizioni del primo ministro ungherese Viktor Orbán, dopo le sue controverse visite a Kiev, Mosca e Pechino, subito dopo che il suo governo ha assunto la presidenza di turno dell’Ue. Lo ha annunciato l’Alto Rappresentante per la Politica estera comune, Josep Borrell, parlando alla stampa stamattina al suo arrivo al Consiglio.

“Ascolteremo Dmytro Kuleba”, il ministro degli Esteri ucraino, “e poi – ha detto Borrell – convocherò una riunione ristretta solo con i ministri per discutere ciò che è successo nelle settimane scorse con le visite del primo ministro Orbán a Mosca, a Kiev e a Pechino, e i discorsi del suo ministro degli Esteri al consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in cui si accusa l’Ue di spingere per la guerra. Questo è completamente inaccettabile/ l’Ue sta sostenendo l’Ucraina e poi vorrebbe metter fine a questa guerra ma sulla base della Carta delle Nazioni Unite. Discuteremo come gli stati membri valutano in questa posizione da parte del paese che allo stesso tempo la presidenza di turno dell’Unione europea. L’Ue non sta spingendo per la guerra non è dalla parte della guerra; sta difendendo l’Ucraina da un’aggressione”.

Sull’Ucraina, ha riferito Borrell, “discuteremo due temi principali oggi: innanzitutto, come evitare la distruzione completa del sistema di produzione di energia elettrica in Ucraina, che è già stato distrutto al 70%.

Ora siamo in estate ma in inverno questa situazione sarà molto più difficile da sopportare”.

“Farò appello agli Stati membri – ha continuato l’Alto Rappresentante – affinché forniscano più sostegno per la ricostruzione e la sostituzione del sistema elettrico ucraino con più capacità di generazione di energia”.

“Il secondo tema – ha aggiunto Borrell – è quello della Difesa aerea subito dopo la visita del primo ministro Orbán a Kiev e a Putin a Mosca, immediatamente dopo, un ospedale pediatrico è stato distrutto con molte perdite tra i bambini ricoverati. Ci serve più difesa aerea, e più capacità di generazione elettrica per l’Ucraina”, ha concluso.

(Loc /ASKANEWS)