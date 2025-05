Biden si ritira dalla corsa alla Casa Bianca, endorsement a Kamala Harris

La prima donna afroamericana del sud-asiatico a occupare la vicepresidenza degli Stati Uniti sarebbe l’unica capace di raccogliere il testimone e sconfiggere Trump oggi favorito

ROMA – Il presidente Joe Biden ha rinunciato alla corsa alla rielezione. Se ne parlava da settimana, da quando fu protagonista del disastroso dibattito televisivo con Donald Trump. Da allora pezzi del Partito Democratico hanno cominciato ad abbandonarlo ed esponenti come Obama e Pelosi a chiedergli di farsi ad un lato. A raccogliere il testimone sarà probabilmente la vicepresidente Kamala Harris. Stando agli esperti sarebbe lei l’unica candidata con probabilità di trionfare su Trump. Il 19 novembre 2021, anche se per poche ore, fu la prima donna a esercitare le funzioni di presidente degli Stati Uniti, sostituendo Biden mentre veniva sottoposto all’anestesia per una colonscopia.

Quasi sicuramente toccherà a lei, figlia di emigrati (la madre indiana e il padre di origini giamaicane), prima donna negra e dell’Asia meridionale ad occupare la vicepresidenza, convincere donne, giovani, immigrati, comunità afroamericane, organizzazioni LGBTIQ+ che il progresso americano è legato alla continuità dei democratici nella Casa Bianca.

“È stato il più grande onore della mia vita servirvi come presidente – ha scritto sempre su X Biden -. E anche se era mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese ritirami e concentrarmi solo sui mai compiti come presidente per il resto del mandato”.

Ha aggiunto:

“Cari colleghi democratici, ho deciso di non accettare la nomina e di concentrare tutte le mie energie sui miei doveri di presidente per il resto del mio mandato. La mia prima decisione dopo la nomina nel 2020 è stata quella di scegliere Kamala Harris come mio vicepresidente. Ed è stata la migliore decisione che ho preso. Oggi voglio offrire il mio pieno sostegno e il mio appoggio affinché Kamala sia il candidato del nostro partito quest’anno. Democratici: è ora di unirsi e battere Trump. Facciamolo”.

Biden ha espresso “profonda gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato sodo per favorire” la sua rielezione. Nella lettera pubblicata su X ha ringraziato la vicepresidente Kamala Harris “per essere stata una straordinaria partner in questo lavoro”.

Stando al canale “all-news” americano, CNN, che cita un alto funzionario, il presidente Biden avrebbe informato il team della Casa Bianca e della campagna elettorale della sua decisione di ritirarsi dalla corsa solo poco prima di pubblicare la lettera su X. Secondo l’emittente Nbc, Biden li avrebbe informati alle 13:45 ora locale. La lettera è stata pubblicata su X alle 13:46.

Donald Trump, il candidato repubblicano che aspira ad essere il prossimo presidente americano, non concede a Biden l’onore delle armi. Al contrario, inveisce contro l’ex avversario.

“Soffriremo molto a causa della sua presidenza ma rimedieremo molto rapidamente ai danni che ha causato. Facciamo l’America di nuovo grande – ha scritto Trump su Truth -. Il disonesto Joe Biden non era idoneo a candidarsi alla presidenza. E certamente non è idoneo a servire: non lo è mai stato. Ha raggiunto la posizione di presidente solo grazie a bugie, notizie false senza lasciare il suo seminterrato. Tutti coloro che lo circondavano, compreso il suo medico e i media, sapevano che non era in grado di essere presidente, e non lo era. E ora, guardate cosa ha fatto al nostro Paese: milioni di persone che attraversano il nostro confine, totalmente incontrollati, molti provenienti da carceri, istituti psichiatrici e un numero record di terroristi”.

Le reazioni del mondo politico, negli Stati Uniti, in Europa, in Asia è stata di sorpresa, anche se solo pochi dubitavano ancora dell’imminenza delle dimissioni di Baden.

Askanews