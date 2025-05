Begoña Gómez opta por su derecho a no declarar ante el Juez

El abogado de Gómez ha explicado que el magistrado Peinado ha impulsado una investigación “expansiva” que sobrepasa los límites establecidos por la Audiencia Provincial de Madrid.

MADRID – La esposa del premier Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por sugerencia de sus abogados, ha decidido hacer uso del derecho a no declarar ante el juez Juan Carlos Peinado. Investigada por presuntos delitos de tráfico de influencia y corrupción, Begoña Gómez había sido convocada por el magistrado que investiga las denuncias del pseudo-sindicato ultraconservador “Manos Limpias”, del partido de extrema derecha Vox, y de las asociaciones Iustitia Europa, también de extrema derecha, y Hazte Oír, ultracatólica.

Es la segunda vez que la esposa del presidente Sánchez comparece ante el magistrado Peinado. En la ocasión anterior, alegó que no conocía los hechos que se les imputaba. En fin, que desconocía los extremos de la querella que, en su contra, había presentado Hazte Oír.

La segunda comparecencia de Gómez fue muy breve. Apenas duró unos minutos. Los suficientes para aclarar que se acogía a la facultad de guardar silencio que le otorga la Ley.

“Mi clienta – comentó Antonio Camacho, exministro y abogado de Gómez – no ha declarado no porque tenga algo que esconder y no, porque no quiera dar explicaciones. No ha declarado porque esta defensa le ha recomendado que no lo haga.

El abogado ha explicado que el magistrado Peinado ha impulsado una investigación “expansiva”. Esta sobrepasa los límites establecidos por la Audiencia Provincial de Madrid. Ha sido categórico en señalar que “un juez de instrucción no debe investigar cualquier cosa”.

Gómez también ha impugnado que el magistrado Peinado centrara gran parte de su investigación en la Universidad Complutense. En días pasados, el magistrado tomó declaración al empresario Juan Carlos Barrabés, a quien se adjudicaron algunos contratos públicos. El empresario, en sus declaraciones, admitió haberse reunido con Gómez en La Moncloa varias veces.

De acuerdo con el portal “El Plural”, Vox solicitaría al magistrado Pineda que llame a declarar el jefe del Gobierno por los hechos en los cuales estaría presuntamente involucrada la esposa. A la petición de Vox, siempre de acuerdo con “El Plural”, se sumarían otras “acusaciones públicas”.

Redacción Madrid