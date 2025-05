Rai, ecco i palinsesti 2024/25. L’ad Sergio: “30 nuovi programmi, più pluralismo”

MADRID. – “Abbiamo fatto un grande sforzo per aggiungere, innovare, sperimentare e mettere a punto palinsesti arricchiti di personalità, competenze, contenuti”: l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, presenta così i palinsesti 2024-25 nel corso di un evento a Napoli. Trenta nuovi programmi, tra cui molti talent. ”

“Aggiungere – sottolinea Sergio – vuol dire essere ancora più pluralisti di come la Rai è stata in passato: un obiettivo che siamo riusciti a raggiungere, e che è anche un investimento per il futuro dell’azienda”. “Ogni giorno mi sveglio e penso che noi siamo molto fortunati, perché lavoriamo in un settore che è il più bello del mondo: raccontiamo storie, riportiamo notizie, trasmettiamo emozioni attraverso i nostri contenuti e nutriamo pensieri critici che fanno crescere la nostra democrazia. Facciamo tutto questo attraverso la lente e i valori del servizio pubblico” ha affermato la presidente della Rai Marinella Soldi.

Da registrare diversi ritorni. Doppio quello di Pino Insegno: l’attore condurrà dal 18 settembre al 22 dicembre “Il mercante in fiera” nell’access prime time di Rai2, poi da gennaio sulla rete ammiraglia “L’Eredità”, subentrando a Flavio Insinna. Con “Appresso alla musica”, dal 19 dicembre, Renzo Arbore propone venti puntate in seconda serata per una cavalcata insieme a Gegè Telesforo nella grande musica degli anni Settanta e Ottanta, grazie alle esibizioni dei maggiori artisti di quegli anni sul palcoscenico di “Doc” e attraverso materiali privati dello stesso Arbore. ”

“Se mi lasci non vale”, in onda il lunedì in prime time su Rai2 dal 21 ottobre al 18 novembre, segna invece il ritorno alla conduzione di Luca Barbareschi: sei coppie in crisi, selezionate attraverso casting mirati ed approfonditi, accettano di partecipare al programma per rimettersi in gioco e ritrovarsi. Per quanto concerne l’approfondimento, confermate le prime serate di Rai3 con Federica Sciarelli e il suo “Chi l’ha visto?”, “Report” con Sigfrido Ranucci, “PresaDiretta” di Riccardo Iacona, e “Amore Criminale” con Emma D’Aquino a cui si affianca una nuova prima serata condotta da Nunzia De Girolamo.

Su Ra 1, in seconda serata, il lunedì si avvicenderanno “Cose nostre” condotto da Emilia Brandi, “Storie di Sera” con Eleonora Daniele e, da novembre, “XXI Secolo, quando il presente diventa futuro”, il nuovo approfondimento sui temi dell’attualità, condotto da Francesco Giorgino. Da martedì a giovedì, naturalmente, “Porta a Porta”, lo storico programma di Bruno Vespa. L

La seconda serata di Rai 2 prevede “Generazione Z e “Storie di Donne al bivio”, entrambi condotti da Monica Setta e “Tango”, il nuovo programma con Luisella Costamagna, un approfondimento informativo per indagare i problemi più concreti che i cittadini si trovano ad affrontare.

Su Rai 3 la domenica una nuova stagione di “Fame d’amore” con Francesca Fialdini, il giovedì “Sopravvissute” con Matilde D’Errico e il sabato torna “Un giorno in pretura condotto da Roberta Petrelluzzi. In access la riconferma de “Il cavallo e la torre” con Marco Damilano su Rai 3 e, dopo il successo della sperimentazione nella passata stagione, la programmazione per tutta la stagione di “Cinque Minuti” di Bruno Vespa su Rai 1. U

Una novità significativa dell’offerta informativa su Rai 2 è la striscia “I Facci Vostri”, condotta da Filippo Facci in onda dal lunedì al venerdì prima del Tg2 delle ore 13. Le grandi interviste e i fatti del mondo la domenica pomeriggio su Rai 3 dove Monica Maggioni proporrà una nuova formula di “In Mezz’ora” e “In Mezz’ora Storie dal mondo”.

Sempre la domenica, sempre su Rai 3, cercherà di trovare la quadra tra libri, cultura e politica, un “Rebus nelle mani di Giorgio Zanchini. Ampia l’offerta informativa anche il sabato pomeriggio: su Rai 2 “Poster”, il nuovo programma con Monica Giandotti, su Rai 3 la nuova edizione di “Petrolio” di Duilio Giammaria.

Sempre su Rai 3, nel fine settimana, in access raddoppiano “Le Parole” con Serena Bortone in onda sia il sabato che la domenica e continua nella fascia mattutina lo storico titolo di “Mi Manda RaiTre”. con Federico Ruffo. Novità anche per la programmazione cultura: oltre i grandi classici come “Ulisse – Il piacere della scoperta” di e con Alberto Angela in prima serata su Rai 1, approdano su Rai2 Vincenzo Salemme con “Il bello della diretta”, un viaggio negli stereotipi e nei luoghi comuni partenopei, e “Tutto quanto fa cultura” con Lodo Guenzi, il mercoledì in seconda serata, reportage e interviste in studio per raccontare le frontiere del linguaggio, della cultura e della creatività con curiosità e stile informale. Geppi Cucciari prende la prima serata del giovedì su Rai3 con “Splendida cornice”