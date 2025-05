Ultima fine settimana di campagna elettorale per i venezuelani a Madrid

Proseguono le attività dei sostenitori di Edmundo González Urrutia, candidato alla presidenza della Repubblica per la coalizione “Plataforma Unitaria Democratica”

MADRID – In Venezuela, domenica prossima, si terranno le elezioni presidenziali. I principali candidati sono Edmundo González Urrutia, della Plataforma Unitaria Democrática, e Nicolás Maduro che aspira alla rielezione. Questo, quindi, sarà l’ultimo fine settimana di campagna elettorale per i venezuelani, assai numerosi, che a Madrid sostengono Edmundo González Urrutia, candidato alla presidenza per la coalizione “Plataforma Unitaria Democrática”.

Domani dalle ore 10:00, presenza nel “Mercado de las Maravillas” per spiegare come votare domenica 28 luglio e informare sulla attività che si svolgeranno in attesa dei risultati. Sempre domani, dalle 11:00 alle 13:00 al “Mercado de la Paz”, nel borghese quartiere di Salamanca, sarà allestito un gazebo. Anche qui sarà spiegato come votare e informato circa le attività che si svolgeranno domenica prossima. Quella di domani sarà un’occasione per trascorrere qualche ora insieme.

Domenica, invece, il “Comando con Venezuela” invita a partecipare alla grande carovana in biciclette, moto e monopattini. È una attività organizzata specialmente per i giovani raiders venezuelani.

Il punto d’incontro sarà la “Plaza España” alle ore 17:00. La carovana percorrerà tutta la Calle Alcalá raggiungerà la famosa “Plaza Cibeles” e poi imboccherà la centralissima “Gran Vía” fino alla “Plaza El Callao”, ultima tappa della carovana.

Redazione Madrid